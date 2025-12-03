Hasiči v utorok zasahovali pri nehode auta za obcou Viničné: Vodič sa nezranil

Dopravná nehoda za obcou Viničné. (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Hasiči v utorok (2. 12.) ráno zasahovali pri nehode jedného osobného auta, ku ktorej došlo za obcou Viničné (okres Pezinok) v smere do Senca. Vodič automobilu neutrpel v dôsledku dopravnej nehody žiadne zranenia. Bratislavskí krajskí hasiči o tom informovali na sociálnej sieti.
Po príjazde na miesto udalosti hasiči prieskumom zistili, že vozidlo sa nachádza mimo vozovky a je prevrátené na streche. Na mieste nehody vykonali na vozidle protipožiarne opatrenia, zamedzili úniku prevádzkových kvapalín, vozidlo prostredníctvom navijaka prevrátili späť na kolesá a vytiahli ho na krajnicu.