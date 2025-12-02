Hasiči zasahovali v Bratislave pri nehode auta, ktoré narazilo do rampy

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Hasiči zasahovali v utorok na Trenčianskej ulici v bratislavskom Ružinove, kde osobný automobil narazil do rampy pri parkovisku jedného zo supermarketov. Pri udalosti sa nikto nezranil. Bratislavskí krajskí hasiči o tom informovali na sociálnej sieti.
„Hasiči po príjazde na miesto udalosti vykonaným prieskumom zistili, že osobné motorové vozidlo zostalo v dôsledku nárazu zaseknuté na rampe. Zasahujúci hasiči vykonali na vozidle protipožiarne opatrenia, poškodenú rampu odpojili od elektrickej energie a vytečené prevádzkové kvapaliny zasypali sorpčným materiálom,“ priblížili hasiči.