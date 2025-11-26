Minister dopravy pripustil dokončenie úseku R4 Kapušany - Vyšný Komárnik v roku 2031

VYŠNÝ ORLÍK - Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) pripustil dokončenie úseku R4 Kapušany - Vyšný Komárnik v roku 2031. Uviedol to po výjazdovom rokovaní vlády SR vo Vyšnom Orlíku (okres Svidník).
„Vyhlásili sme verejné obstarávania na dokumentácie pre stavebný zámer. Ak sa nám podarí do štyroch mesiacov oddnes to obstarať, tak máme rok na dodanie projektovej dokumentácie. Môžeme žiadať o stavebný zámer, to je jednostupňové rozhodnutie a následne to bude pripravené na PPP. Vtedy môžeme začať robiť aj majetkovoprávne vyrovnanie,“ uviedol Ráž.
V prípade úseku R4 Kapušany - Lipníky majú podľa šéfa rezortu dopravy vydané územné rozhodnutie. „Dnes sme sa zaviazali na vláde, že ideme vyobstarávať geodetov, odčleniť tie parcely, ktoré treba vysporiadať a ideme do majetkovoprávneho vyrovnania, čiže nie je pravda, že s tým nehýbeme,“ skonštatoval Ráž. Ako doplnil, zároveň majú vo vysokom štádiu pokročilosti verejné obstarávanie na poradcu pri PPP. Približne v budúcom roku, po úspešnom ukončení verejných obstarávaní, sa bude podľa neho kresliť a zároveň už kreovať štúdia realizovateľnosti na PPP projekt na R4.
Zo zdrojov v rámci nástroja na prepájanie Európy (CEF) dostali na R4 podľa Ráža 70 miliónov eur. Na margo toho, že Poliaci sa s výstavbou rýchlostnej cesty blížia k hranici so Slovenskom, minister reagoval, že Poliaci majú veľkú krajinu s veľkou spotrebou a hrubým domácim produktom. „Samozrejme, majú výborne nastavený proces vyvlastňovania, tzn. že pomohli si ústavným zákonom, čiže vedia robiť veci ešte trochu radikálnejšie a rýchlejšie, než nám dovolil urobiť zákon o strategických investíciách,“ podotkol Ráž.