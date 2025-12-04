Termín dokončenia druhej etapy severného obchvatu Prešova na R4 sa podľa Chomu nemení

BRATISLAVA - Plánovaný termín dokončenia druhej etapy severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4 v novembri 2027 sa zatiaľ nemení. Podľa štátneho tajomníka Ministerstva dopravy SR Igora Chomu čakajú na to, či zhotoviteľ predloží návrh na zmenu harmonogramu výstavby. „Ten bude posudzovať stavebný dozor, či je zhotoviteľ oprávnený si nárokovať predĺženie lehoty výstavby z dôvodu geologických problémov. Vždy to môže mať dosah na termín výstavby,“ povedal vo štvrtok Choma po rokovaní parlamentného výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Ten diskutoval o aktuálnom stave prípravy výstavby diaľnic a regionálnych ciest na Slovensku.
Ak sa podľa štátneho tajomníka problém na stavbe R4 podarí technicky vyriešiť a prijmú sa iné akceleračné opatrenia, termín dokončenia časti obchvatu Prešova by mohol byť dodržaný. Choma spolu s generálnym riaditeľom Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filipom Macháčkom v debate s poslancami potvrdili, že práce na tejto stavbe pokračujú a aktuálne na nej bolo 150 pracovníkov. Popreli informácie, že stavbári odtiaľ odchádzajú inde.
Primátor Prešova František Oľha a zástupcovia Občianskeho združenia Náš Prešov vo výbore upozorňovali na spomalenie prác na stavbe R4 a zaujímali sa, či bude termín dokončenia dodržaný. „Moja osobná skúsenosť z jesene je, lebo bývam v blízkosti, že práce výrazne ochladli a sú utlmené. Trvá to už mesiac a pol až dva,“ priblížil pre TASR primátor. Zarážajúce je podľa neho to, že NDS na základe geologického posudku vyzvala zhotoviteľa na dodanie nového harmonogramu.
R4 ohrozená meškaním
„Na to sme nedostali úplne transparentnú odpoveď. Nie je mi jasné, prečo práve NDS žiadala nový harmonogram. Ak tento úsek nebude dokončený načas, hrozí extrémny príval kamiónov z Poľska a neustále zhoršovanie dopravnej situácie,“ podotkol Oľha. V najbližších rokoch po dokončení rýchlostnej cesty na poľskej strane by mala nákladná premávka vzrásť zhruba o šesťtisíc denne, čo pocíti celý región. Za dôležité považuje dokončiť celú trasu R4 od Kapušian až k hraniciam s Poľskom.
Predseda KDH a Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský následne informoval, že R4 bude súčasťou medzinárodného koridoru Via Carpatia zo severu na juh Európy. „Poliaci zrejme budúci rok budú mať hotovú rýchlostnú cestu S19, Maďari dokončili tento rok a ostali sme my. Ak nechceme zažiť medzinárodnú blamáž, mali by sme akcelerovať projektovú prípravu, majetkovoprávne vysporiadanie a potom výstavbu,“ povedal Majerský.
Meškanie o desaťročia
Ľudia sa podľa neho pravidelne sťažujú na neúnosnú intenzitu premávky na ceste prvej triedy I/21. „Ktorýkoľvek úsek od Prešova až po Svidník je životu nebezpečný,“ uviedol Majerský. Práce na obchvate Prešova podľa neho síce neboli úplne zastavené, ale boli obmedzené, lebo časť kapacít presunuli inde. Očakáva, že R4 medzi Prešovom a hranicami s Poľskom by mohla byť dokončená až v roku 2040. Termín do roku 2030 už podľa neho nie je reálny. Štát plánuje výstavbu R4 predbežne vysúťažiť formou PPP projektu.