Lyžiarska sezóna klope na dvere! TABUĽKA: Koľko zaplatíte za jednodňový skipas vo vybraných strediskách?

BRATISLAVA – Lyžiarska sezóna 2025/2026 sa blíži a s ňou aj otázka, koľko si lyžiari túto zimu priplatia. Strediská svoje cenníky zverejňujú postupne, no už teraz je jasné, že vo väčšine areálov ceny mierne porastú. Najväčší prevádzkovatelia siahajú po flexibilných cenách, zatiaľ čo menšie oblasti sa snažia udržať minuloročné ceny bez výrazných zmien.
Jedným z trendov posledných rokov je prechod na dynamické ceny. Skipasy sa menia podľa dopytu, počasia či termínu nákupu – podobne ako pri letenkách. Tento systém potvrdil aj najväčší hráč na trhu.
„Skipasy predávame za flexibilné ceny rovnakým spôsobom ako letenky. V princípe platí, čím skôr kúpiš, tým výhodnejšie lyžuješ. Napríklad tento týždeň sa v online predpredaji predával skipas na 3.12. v Jasnej za 37 eur, v pokladni bude stáť 65,“ uviedol manažér komunikácie Tatry mountain resorts Marián Galajda.
Zvýšená DPH, rast cien energií či vyššie náklady na personál dostali strediská pod tlak. Napriek tomu sa zdražovanie drží na relatívne miernej úrovni – väčšina areálov hlási nárast približne do piatich percent. TMR priznáva medziročný rast okolo troch percent.
Bachledka išla ďalej a ceny dokonca v niektorých prípadoch znížila. „V predpredaji sme zlacnili skipasy o 15 % oproti minulému roku a stále platí, že ak si klienti nakúpia skipasy v predstihu, kúpia si ich lacnejšie,“ uviedol marketingový manažér Michal Rusiňak. Zároveň dodávajú, že zvýšená DPH o 13% zasiahla najmä ich vlastné marže, keďže voči poľskej konkurencii (DPH 8 %) sú znevýhodnení.
Tabuľka: Koľko zaplatíme za jednodňový skipas vo vybraných strediskách?
Ceny jednodňových skipasov sa dnes výrazne líšia podľa termínu nákupu, sezóny a toho, či si lístok kupujete online alebo v pokladni. Pre lyžiarov tak platí jednoduché pravidlo – kto nakupuje v predstihu, ušetrí aj desiatky eur. Najvyššie ceny sú tradične v pokladniciach počas sviatkov či víkendov.
Orientačný prehľad „bežných“ cien pre dospelého lyžiara v hlavnej sezóne (pri neskoršom nákupe, často v pokladni) podľa prehľadov OnTheSnow a oficiálnych cenníkov vyzerá takto:
|Stredisko
|Jednodňový skipas
|Poznámka
|Jasná
|~69 €
|online od ~33–39 €,
|Štrbské Pleso
|~47 €
|online od ~27 €
|Tatranská Lomnica
|~47 €
|dynamické ceny
|Bachledka Ski&Sun
|~40 €
|v predpredaji -15 % oproti vlaňajšku
|Roháče – Spálená
|~41 €
|tradičný pevný cenník
|Vrátna – Malá Fatra
|~37 €
|najnižšia cena z veľkých stredísk
|Donovaly
|~34–44 €
|závisí od časti areálu
|Litmanová
|~25 €
|menšie stredisko
Ide o približné ceny, ktoré sa môžu meniť podľa termínu, sezóny a formy nákupu.
Záujem lyžiarov rastie
Lyžiarska sezóna sa tento rok začne skôr ako vlani. Jasná plánuje spustiť prevádzku už 28. novembra večerným lyžovaním, pričom cez víkend sa majú pridať ďalšie trate. Vo Vysokých Tatrách sa začne lyžovať 6. decembra na Štrbskom Plese a 13. decembra v Tatranskej Lomnici. Bachledka otvorí 13. decembra a pripravila sprievodné podujatia aj rozšírené zasnežovanie, aby sa podarilo uviesť do prevádzky čo najväčšiu časť areálu.
„Informácie z predpredaja skipasov, ktorý sme odštartovali už koncom októbra, naznačujú, že záujem o lyžovačku je väčší ako pred rokom,“ uvádza TMR. Podobný optimizmus hlási aj Bachledka: „Predpoklady na lyžiarsku sezónu sú veľmi dobré a aj naša pripravenosť v stredisku tomu nasvedčuje. Tým, že sme zachovali ceny z minulého roka, by to malo takisto prispieť k vyššiemu záujmu lyžiarov.“
Čo nové čaká lyžiarov
Strediská pokračujú v modernizácii. V Jasnej pribudne skicrossová dráha, detská zóna Maxiland a novinka MAGIC FOREST na Brhliskách. TMR dokončuje aj najväčšiu investíciu vo Vysokých Tatrách – modernú 8-sedačku na Medvediu kopu v hodnote 11 miliónov eur.
Bachledka sa pochválila novou freeridovou traťou, zdvojenými zasnežovacími kapacitami, väčšími gastroprevádzkami aj mobilným skipasom v mobile. Návštevníci sa môžu tešiť aj na sánkovačku či známy Chodník korunami stromov.
Ako sú na tom Alpy?
Ak plánujete lyžovať za hranicami, pripravte sa na vyššie ceny. V alpských krajinách rastú skipasy výraznejšie ako u nás. Nemecká Zugspitze opäť zdražela, v Rakúsku atakujú ceny v St. Antone či Zillertali rekordné hodnoty, pričom denný lístok tam prekonáva hranicu 80 eur.
Vo Švajčiarsku ostávajú ceny stabilnejšie, no aj tam už mnohé strediská prešli na dynamický model. Úspora pri skorom nákupe je síce vítaná, no počas prázdnin bývajú rozdiely minimálne.