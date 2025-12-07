Zlé správy pre milovníkov kávy: Ceny lámu REKORDY... Slová známej pražiarne nepotešia!

TERST - Milovníci kávy, ktorí dúfajú v rýchlu úľavu od historicky vysokých cien, sa zrejme hneď tak nedočkajú. A to aj napriek tomu, že Spojené štáty znížili clá na dovoz kávy z Brazílie, ktorá je najväčším svetovým producentom kávy. V rozhovore s agentúrou Bloomberg to povedala šéfka talianskej pražiarne kávy illycaffé SpA Cristina Scocchiaová. Jej podnik naopak očakáva, že od januára opäť zdražie.
Spoločnosť, známa svojím luxusným espressom predávaným v striebornočervených plechovkách, už tento rok cenu kávy zvýšila dvakrát. Cena kávových zŕn arabica sa v októbri dostala na rekord, čo bola najmä reakcia na kombináciu dvoch nepriaznivých faktorov - americké clá na dovoz z Brazílie a slabší zber kávových bôbov po celom svete.
Americký prezident Donald Trump odvtedy schválil úľavu z ciel na dovoz vybraných komodít z Brazílie, vrátane kávy. Jej cena sa ale zatiaľ znížila iba nepatrne a zostáva blízko doterajších rekordov.
"Existuje limit, do ktorého môže firma absorbovať cenu zelenej kávy, ktorá je tak nezdravo vysoká," povedala Scocchiaová s odvolaním sa na prudký rast cien nepražených zŕn. "My zvýšime cenu vo všetkých krajinách a vo všetkých distribučných kanáloch," dodala s odvolaním sa na plán, ktorý chce firma zaviesť od januára.
Kroky spoločnosti illycaffé pravdepodobne zopakujú aj ďalšie pražiarne, keďže spotrebiteľské ceny sa stále ešte nezvýšili tak, ako náklady na komodity. Zvýšenie cien kávy v regáloch obchodov s potravinami spravidla prichádza s odstupom niekoľkých mesiacov až jedného roka, upozornil vedúci prieskumu trhu s poľnohospodárskymi komoditami v spoločnosti Rabobank Carlos Mera. V najbližších mesiacoch očakáva ďalší rast cien.
Spoločnosť illycaffé predpovedá, že ceny nepražených zŕn sa v druhej polovici budúceho roka stabilizujú medzi 2,80 a 3,00 USD za libru (128 až 138 Kč za kilogram), čo je stále nad priemerom posledných piatich rokov. "My sme dúfali v oveľa dramatickejší pokles," uviedla Scocchiaová v telefonickom rozhovore.
Kávový priemysel podľa šéfky spoločnosti illycaffé čelí "naozaj veľmi ťažkej" situácii kvôli trvalo vysokým cenám nepražených zŕn. Vysoké ceny ale Scocchiaová pripisuje skôr špekulácii ako skutočným problémom s dodávkami.
Spoločnosť si v období platnosti amerických ciel zachovala stratégiu dodávok z Brazílie, pretože má jedinečné zmesi, ktoré si vyžadujú kávu práve z tejto juhoamerickej krajiny. Teraz plánuje nadviazať výrobné partnerstvo v USA, kde vytvára 20 percent svojho celkového obratu.
Spoločnosť illycaffé sa snažila obmedziť vplyv na spotrebiteľov tým, že absorbovala značnú časť zvýšených nákladov v rámci svojich marží, čo pomohlo zvýšiť objem predaja. Napriek vysokým cenám zostal dopyt po káve stabilný a spoločnosť očakáva, že trh bude aj naďalej rásť jednociferným tempom.