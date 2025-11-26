Kauza haciend naberá na obrátkach: Zdechovský potvrdil, že odštartovalo rozsiahle vyšetrovanie!

BRATISLAVA – Kauza tzv. haciend financovaných z eurofondov sa posúva na ďalšiu úroveň. Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) spustil oficiálne vyšetrovanie projektov, pri ktorých panuje podozrenie, že neboli využité na účel, na ktorý boli schválené. Informoval o tom český europoslanec Tomáš Zdechovský.
„OLAF začal na Slovensku vyšetrovať haciendy a ďalšie projekty, kde došlo k podvodom a rozkrádaniu európskych financií,“ uviedol Zdechovský na sociálnej sieti X.
Televízia ta3 priniesla s europoslancom rozhovor zo Štrasburgu. Podľa neho OLAF prijal všetky podnety týkajúce sa sporných projektov na Slovensku. „Všetky prípady, ktoré sme poskytli ako možné podvody Európskemu úradu pre vyšetrovanie podvodov, úrad prijal a v tejto chvíli začalo veľké vyšetrovanie práve týchto haciend a ďalších podvodov, ktoré sme na Slovensku našli,“ uviedol Zdechovský.
OLAF si má v najbližších týždňoch vyžiadať súčinnosť slovenských ministerstiev aj Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Zdechovský vysvetlil, že Európsky úrad pre boj proti podvodom bude chcieť všetky informácie, aby preveril, či došlo k naplneniu trestného činu podvodu na európskych financiách.
Delegácia Európskeho parlamentu preverovala kauzu aj priamo na Slovensku. Zdechovský upozornil, že projekty mali priniesť konkrétne výsledky – najmä zvýšenie ubytovacích kapacít a reálny prínos pre cestovný ruch. Pri viacerých haciendách však podľa neho existujú dôkazy, že ako penzióny nikdy nefungovali, verejnosť tam neubytovali a účel dotácie nebol naplnený, čo europoslanec považuje za jasné porušenie pravidiel.
Brusel teraz čaká na odpovede zo Slovenska. Ak OLAF dospeje k záveru, že projekty boli fiktívne alebo účelovo zneužité, môže Slovensku hroziť povinnosť vrátiť prostriedky, disciplinárne konania či odporúčania na trestné stíhanie.
Kauzu rieši aj slovenská polícia
Začiatkom novembra sa kauza dostala aj na pôdu Pôdohospodárskej platobnej agentúry, kde prebehol poslanecký prieskum zameraný najmä na tzv. penziónovú výzvu z roku 2015. Z toho vyplynulo, že PPA skontrolovala 53 penziónov postavených s príspevkom z fondov EÚ a u deviatich z nich našla pochybenia. V štyroch prípadoch má dôjsť k odstúpeniu od zmluvy a šesť prípadov vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní.
Kauzou sa už zaoberajú aj orgány činné v trestnom konaní. Polícia koncom septembra informovala, že v súvislosti s neoprávneným čerpaním eurofondov obvinila dve fyzické osoby a jednu firmu. Škoda mala presiahnuť 151-tisíc eur.
„Úrad boja proti organizovanej kriminalite Prezídia PZ obvinil dve fyzické osoby a jednu právnickú osobu v súvislosti s neoprávneným čerpaním nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,“ uviedol hovorca Prezídia PZ Roman Hájek.
Obvineným hrozí trest odňatia slobody na dva až šesť rokov. Podľa polície sa mali dopustiť zločinu poškodzovania finančných záujmov EÚ, subvenčného podvodu aj machinácií pri verejnom obstarávaní. Dozor v prípade vykonáva Krajská prokuratúra v Bratislave.