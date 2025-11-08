Sobota8. november 2025, meniny má Bohumír, zajtra Teodor, Teo

Neuveriteľné šťastie: Známy europoslanec vyhral obrovský balík peňazí! Čo s nimi spraví?

Vedúci delegácie a europoslanec Tomáš Zdechovský.
Vedúci delegácie a europoslanec Tomáš Zdechovský. (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
ČTK

PRAHA - Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) vyhral v lotérii viac ako 933-tisíc korún, všetky vyhrané peniaze venuje na charitu. Uviedol to na sieti X. Necelý milión korún rozdelí - polovica pôjde na opravu kostolov, zvyšok na pomoc konkrétnym ľuďom v Česku.

"Pol milióna dám na opravu kostolov na Broumovsku, Kraboši a svätej Anny v Libavej. Zvyšok rozdelím konkrétnym ľuďom v Českej republike, ktorí potrebujú pomoc," povedal dnes Zdechovský denníku Blesk.

Ľudácky politik vyhral druhé poradie v Športke, čo mu vynieslo 933 552 korún. "Všetky peniaze pôjdu na charitu," napísal v piatok večer vo svojom príspevku. Z výhry odvedie štátu daň. "Od roku 2024 platí, že výhry z lotérie a tomboly sú zdanené v momente, keď hodnota jednotlivéj výhry presiahne 50.000 Kč. Daň predstavuje 15 percent z výhry," informovala dnes ČTK hovorkyňa spoločnosti Sazka Dita Stejskalová.

Zdechovský bol v rokoch 2020 až 2022 podpredsedom KDU-ČSL, poslancom Európskeho parlamentu je od júla 2014. Na Slovensku sa stal známym po kontrole europoslancov čerpania eurofondov na Slovensku, kde zistili viaceré pochybenia. Delegáciu na Slovensku viedol. V tom čase sa na zistenia a obvinenia Zdechovského vyjadril aj premiér Robert Fico, ktorý ho označil za nájomného politického vraha. „Prišiel sem na jasný pokyn, normálne najatý politický vrah. Čítal propagandu, ktorú mu napísal Progresívne Slovensko, KDH a SaS," uviedol Fico v lete.

„Sú to odporné klamstvá, ktoré majú zdiskreditovať misiu. Tieto útoky Slovensku fakt nepomáhajú,“ reagoval vtedy Zdechovský. Aj napriek tomu, že Zdechovský uviedol, že všetky peniaze rozdelí a výhru si nenechá, schytal vlnu kritiky. „Komentujúci nesklamali. Necháte si to, ste idiot. Venujete to na charitu, ste tiež idiot, pokiaľ to nespravíte tak a tak, a nepošlete to konkrétne tam a tam,“ zhrnula reakcie na výhru europoslanca jedna z komentujúcich.  Europoslanci zarábajú v hrubom necelých 11-tisíc eur, plus paušálne náhrady, vďaka čomu vedia zarobiť od 15 do 20-tisíc eur. 

Ďalšie zo Zoznamu