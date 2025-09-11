Právny štát na Slovensku pod paľbou: Ostré slová Zdechovského v europarlamente a protiútok Uhríka

ŠTRASBURG – V Európskom parlamente to v utorok večer poriadne iskrilo. Poslanci sa na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu hádali o stave právneho štátu na Slovensku a o možnom zneužívaní fondov EÚ. Časť europoslancov upozorňovala na pošliapavanie slobôd zo strany vlády Roberta Fica, iní tieto kritiky odmietli ako zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenska.
Rozprava sa konala po tom, ako Slovensko koncom mája a začiatkom júna navštívili delegácie z Výboru EP pre kontrolu rozpočtu (CONT) a Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE), pričom vyjadrili isté obavy o vývoj na Slovensku, stav právneho štátu, správnosti čerpania európskych fondov, uviedol vedúci Kancelárie EP na Slovensku Robert Sermek.
Podľa eurokomisára Michaela McGratha je Európska komisia v úzkom kontakte so Slovenskom. „Akékoľvek obvinenia z podvodov sú v rukách Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a Úradu európskeho verejného žalobcu (EPPO),“ zdôraznil na úvod debaty.
Španielsky europoslanec Javier Zarzalejos z Európskej ľudovej strany (EPP), ktorý v júni viedol misiu výboru LIBE na Slovensku, obhajoval európsky dohľad: „Kontrola právneho štátu nie je vmiešavanie, je to naša povinnosť, členské štáty nám k tomu dali mandát.“ Delegácia sa počas návštevy venovala vývoju v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv.
Aj v máji Slovensko navštívili europoslanci z výboru pre rozpočtovú kontrolu (CONT). Český poslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL, EPP) po tejto návšteve varoval, že pochybnosti o využívaní eurofondov úplne nezmizli. „Zapochyboval som o schopnosti Bratislavy odhaľovať podvody s európskymi dotáciami a predchádzať im,“ povedal. Kriticky sa vyjadril aj k efektivite projektov pre rómsku komunitu. Jeho postoje vtedy podporil aj slovenský europoslanec Michal Wiezik (Obnova Európy, Progresívne Slovensko).
archívne video
"Pamätám si dobu, keď sme my Česi vzhliadali k Slovensku s obdivom, napríklad keď ste prijali euro a vaša ekonomika rástla. O to bolestivejšie je dnes sledovať, kam sa Slovensko posúva," uviedol v rozprave Zdechovský. "Miliardy eur z európskych fondov končia v projektoch, ktoré neslúžia ľuďom," dodal. Po návrate podľa neho podali na 300 podnetov Európskej komisii a teraz dúfa, že budú prešetrené.
Protiútok Uhríka
Reakcia na seba nenechala dlho čakať. "Chcete na Slovensko zase kydať hnoj," uviedol na adresu Zdechovského a ďalších kritikov Ficovej vlády slovenský europoslanec Milan Uhrík. Celá téma je podľa neho vymyslená a nikoho nezaujíma. Slovenská opozícia podľa neho premiéra kritizuje iba kvôli tomu, že teraz nie je v krajine pri moci.
"Bol by som tiež rád, keby sa do diania na Slovensku prestali pliesť ľudí, ako je pán Zdechovský," dodal europoslanec, šéf mimoparlamentného hnutia Republika. Uhrík je v europarlamente členom frakcie Európa suverénnych národov (ESN). Podobne sa do slovenskej opozície oprela aj dlhoročná europoslankyňa za Ficov Smer-SD Monika Beňová.