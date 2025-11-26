Streda26. november 2025, meniny má Kornel, zajtra Milan

MIMORIADNE Vážna situácia, rieky sa vylievajú a zaplavujú cesty: Letisko a mesto pod vodou, horor nekončí

BRATISLAVA - Po snehovej kalamite nastáva ďalší problém. Intenzívne dažďové zrážky a topiaci sa sneh spôsobili vážne komplikácie v cestnej ale aj železničnej doprave. Na takmer štyroch desiatkach vodomerných staníc bol prekročený 1. až 3. stupeň povodňovej aktivity.

10:57 Rieka Slatina je v 3. stupni povodňovej aktivity.

10:48 V Banskobystrickom kraji je situácia kritická. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor. "Počas včerajšej noci hasiči zasahovali najmä na letisku Sliač, ktoré bolo výrazne zaplavené. Momentálne je najkritickejšia situácia v okresoch Zvolen a Lučenec. Do zásahov je nasadených takmer 100 hasičov a viac ako 40 kusov techniky, vrátane štyroch veľkokapacitných čerpadiel Hytrans. Piate čerpadlo je aktuálne na ceste zo Záchrannej brigády HaZZ Humenné, aby posilnilo prebiehajúce záchranné práce," informujú hasiči a vyzývajú obyvateľov dotknutých oblastí o zvýšenú opatrnosť.



10:29 Najvyššie tretie stupne povodňovej aktivity boli dosiahnuté po polnoci a v raňajších hodinách v povodí Ipľa a Slatiny, informuje SHMÚ. Druhé stupne povodňovej aktivity sa vyskytli na mnohých staniciach v povodí Nitry - Handlovka, Žitava, Oslanský a Lehotský potok, v povodí Hrona - Slatina, v povodí Ipľa - Stará rieka, Krupinica, v povodí Slanej - Štítnik, Štiavnica, v povodí Hornádu - Hnilec, v povodí Bodrogu - Olšava. „Prvé stupne povodňovej aktivity pretrvávajú na mnohých staniciach,“ priblížila Danica Lešková, vedúca odboru Hydrologické predpovede a výstrahy SHMÚ. Pršať začalo na väčšine územia už v pondelok (24. 11.) v podvečerných hodinách. Silný dážď podľa meteorológov ešte pretrváva na strednom a východnom Slovensku. Najvyššie 24-hodinové úhrny zrážok 50 - 60 mm sa vyskytli na strednom Slovensku s maximom 72 mm v Motyčkách.



 (Zdroj: SHMÚ)

10:22 Z dôvodu zvýšenej hladiny Hrona a jeho vybreženiu v niektorých lokalitách sú v pohotovosti aj vodohospodári, ktorí situáciu monitorujú. Informoval o tom hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák. „Vplyvom intenzívnej zrážkovej činnosti v kombinácii s topiacim sa snehom došlo k zvýšeniu hladín a pomiestnemu vybreženeniu Hrona a jeho prítokov aj v okolí Zvolena. To bolo spôsobené najmä stekaním vody z okolitého prostredia,“ podotkol Bocák. Ako dodal, vodohospodári sú v pohotovosti, monitorujú situáciu, zabezpečujú vrecia s pieskom a v prípade potreby sú pripravení zasiahnuť v postihnutých lokalitách.

 
 

10:02 V súvislosti s poveternostnou situáciou zasahovali štátni aj dobrovoľní hasiči v Banskobystrickom kraji od utorka (25. 11.) 6.00 h do stredajšieho rána celkom 91-krát. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici Júlia Zeleňáková s tým, že najviac zásahov bolo v okresoch Banská Bystrica a Zvolen. „Išlo o odstraňovanie spadnutých stromov zo štátnych ciest, z miestnych komunikácií, z osobných motorových vozidiel a odčerpávanie vody, budovanie povodňových bariér a podobne,“ priblížila Zeleňáková s tým, že k zraneniu osôb pri týchto udalostiach nedošlo. 

09:58 Železničná doprava na úseku Zvolen nákladná stanica - Výhybňa Slatinka je opäť obnovená. Informuje o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na sociálnej sieti. Na trati medzi Zvolenom a Dobrou Nivou vlaky naďalej nepremávajú, autobusovou dopravou bol nahradený celý úsek až do Šiah.

09:50 Na sociálnej sieti sa objavujú desivé zábery z mesta Sliač. Pre vytopenie letiska Sliač v časti Hájniky na mieste aktuálne zasahuje 31 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na 15 kusoch techniky. Pomáha aj 10 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí na piatich kusoch techniky. Uviedla to hovorkyňa Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici Júlia Zeleňáková. Udalosť podľa nej nahlásili v utorok (25. 11.) krátko pred polnocou.

09:40 Pri Zvolene je pre podmytie železničnej trate prerušená vlaková doprava. Krátko pred 7.30 h prerušili podľa ZSSK vlakovú dopravu z dôvodu podmytia železničnej trate v úseku Zvolen osobná stanica - Dobrá Niva.

 
 

09:38 Na diaľnici D1 v okolí Popradu hlásia vodiči množstvo vody na vozovke a zníženú viditeľnosť.

09:36 Všetky rokliny Slovenského raja sú od stredy až do odvolania uzavreté. Správa Národného parku Slovenský raj informovala, že po výdatnej snehovej nádielke prišiel dlhotrvajúci výdatný dážď. Podmienky v roklinách sú tak extrémne a nedovoľujú ich prechod.

09:35 Na zníženú viditeľnosť s dohľadnosťou 100 m z dôvodu silného dažďa si treba dávať pozor v Ladomerskej Vieske a Uderinej, z dôvodu silného sneženia zasa v okrese Čadca. Pre hmlu je znížená viditeľnosť na 100 m v lokalite Pastierske. Uporňuje na to portál zjazdnost.sk.

09:20 V Sliači vo Zvolenskom okrese vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. Týka sa to častí Hájniky a Rybáre. Samospráva o tom informuje na sociálnej sieti. Dodáva, že je to pre dlhotrvajúci dážď extrémnej intenzity a následné stekanie po komunikáciách a lúkach. Voda zaplavila intravilán mesta, časť za traťou a okolie Sielnického potoka. Taktiež stúpla hladina tohto potoka, ktorý sa vylial a ohrozil priľahlé územie. Na ňom sú rodinné domy, hospodárske budovy občanov, ako aj cestné komunikácie mesta a autobusové zastávky. 

09:10 Pre počasie sú v súčasnosti uzavreté niektoré cesty v okolí Zvolena. Na sociálnej sieti o tom informovala Banskobystrická regionálna správa ciest. Dodala, že pre zosuv bahna a stromov je aktuálne cesta III/2441 v úseku Budča - Hronská Dúbrava uzavretá. „Na stabilizácii a odstránení problému pracujeme. Ďakujeme za trpezlivosť. Jazdite opatrne,“ podotkla.

Pripomína, že cesta č. III/2440 Budča - Ostrá Lúka je uzavretá, na cestu sa vylial Hron. Informuje o tom Banskobystrická regionálna správa ciest. "Obídete to cez Breziny a Zvolen," uvádza Zelená vlna STVR.

09:07 Meteorológovia hovoria o komplikovanej hydrologickej situácii najmä v južnej polovici stredného Slovenska. „Po trvalom a lokálne aj výdatnom daždi pozorujeme v povodiach Nitry, Žitavy, Hrona, Ipľa, Slanej a Hornádu výrazné vzostupy vodných hladín na väčšine tokov s prekročením 1. až 3. stupňa povodňovej aktivity na takmer štyroch desiatkach vodomerných staníc,“ konštatuje SHMÚ na sociálnej sieti s tým, že časť z nich je už po kulminácii alebo aktuálne kulminuje.



 (Zdroj: Facebook/SHMÚ)

Popri zároveň topiacom sa snehu zaznamenávajú meteorológovia v najviac zasiahnutých častiach povodí aj výskyt sprievodných povodňových javov mimo tokov, teda stekanie vody zo svahov, zaplavenie polí, ciest i podjazdov. Vyvrcholenie zrážkovej činnosti očakávajú v priebehu dňa, rovnako tak aj kulminácie na väčšine prítokov hlavných riek.



 (Zdroj: Facebook/SHMÚ)

09:00 Mesto Vráble upozorňuje verejnosť na dočasné uzavretie podchodu popod most pri rieke Žitava. Podchod popod most cez cestu I/51 je dočasne uzavretý z dôvodu zvýšenej hladiny Žitavy a s tým súvisiacich bezpečnostných opatrení, informovala radnica. Magistrát odporúča chodcom a cyklistom využívať alternatívnu trasu. Podchod bude sprístupnený až vtedy, keď to situácia umožní.



 (Zdroj: Facebook/Mesto Vráble)

Na toku Krupinica platí druhý povodňový stupeň

Intenzívne dažďové zrážky a topiaci sa sneh spôsobili v uplynulých hodinách problémy v Krupine. Na toku Krupinice v Krupine aktuálne platí druhý stupeň povodňovej aktivity. Hladina tu podľa primátora Radoslava Vazana v stredu o 6.00 h dosiahla úroveň 256 centimetrov. Voda sa z koryta vyliala na ulici Priemyselná pod železničným mostom. Vazan priblížil, že komunikáciu v tomto úseku z bezpečnostných dôvodov uzatvorili pre peších aj pre dopravu. Druhý povodňový stupeň na toku Krupinica bola podľa primátora vyhlásený v nočných hodinách a podľa predpokladov potrvá do stredy 10.00 h. Hladina toku postupne klesá, no vzhľadom na aktuálne dažďové prehánky sa situácia nedá podľa jeho slov odhadnúť.



 (Zdroj: Facebook/Radoslav Vazan)

Problematický bol podľa primátora ešte Vajsovský potok, kde nestačili odvodňovacie rúry a tak sa voda preliala cez cestu. „Ostatné prítoky boli celkom pokojné,“ podotkol Vazan s tým, že na miestach, kde sú vybudované poldre bola situácia v poriadku. „Určite zachytili dosť veľa aj tieto protipovodňové opatrenia, poldre, ktoré sú vybudované na Kltipochu a na Kňazovom potoku,“ podotkol.



 (Zdroj: Facebook/Radoslav Vazan)

Vazan dodal, že v uliciach pomáhali aj miestni dobrovoľní hasiči. V utorok (25. 11.) vo večerných hodinách zasahovali v Bebrave v rodinnom dome, taktiež čistili mrežu na Majerskom rade na Kňazovom potoku, aby sa neupchal priepust popod cestu, kde Kňazov potok ústi do Krupinice. Pre okres Krupina vydal Slovenský hydrometeorologický ústav výstrahu druhého stupňa pred intenzívnym dažďom, rovnako tu platí výstraha druhého stupňa pred povodňou z topiaceho sa snehu a dažďa.



 (Zdroj: Facebook/Radoslav Vazan)

Platia výstrahy pred povodňou a dažďom

Pre okresy Zvolen a Veľký Krtíš vyhlásil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) tretí stupeň výstrahy pred povodňou z topiaceho sa snehu a dažďa. Riziko povodní je aj v okresoch Prievidza, Zlaté Moravce, Krupina, Levice a Gelnica, kde platí druhý stupeň výstrahy. Vo viacerých okresoch Banskobystrického, Košického a Nitrianskeho kraja je vyhlásený prvý stupeň výstrahy pred povodňou. SHMÚ varuje v stredu aj pred silným dažďom a snežením, a to najmä na strednom Slovensku.

Podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávajú meteorológovia na prítokoch stredného Hrona (Neresnica, Slatina, Jasenica, Zolná) kulminácie vodných hladín na úrovni 1. až 3. stupňa povodňovej aktivity. Zároveň na prítokoch stredného Ipľa (Krtíš, Stará rieka) očakávajú pretrvávanie vodných hladín na úrovni 2. až 3. stupňa povodňovej aktivity. Na hlavnom toku Ipľa môže byť v stredu alebo vo štvrtok (27. 11.) dosiahnutý alebo prekročený 1. stupeň povodňovej aktivity.



 (Zdroj: shmu.sk)

Meteorológovia zároveň vydali výstrahy pred dažďom. Výstrahy druhého stupňa platia pre väčšinu Banskobystrického kraja a okresy Rožňava, Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Spadnúť tam môže viac ako 50 mm zrážok. Výstrahy prvého stupňa platia pre okresy Veľký Krtíš, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Prievidza, Gelnica, Košice okolie, Spišská Nová Ves, Levice, Poprad, Martin a Turčianske Teplice. Spadnúť tam môže viac ako 35 mm zrážok.



 (Zdroj: shmu.sk)

Platia tiež výstrahy pred snežením. Výstrahy prvého stupňa platia pre takmer celý Žilinský kraj a okresy Považská Bystrica, Púchov a Poprad. Vo vyšších polohách by miestami mohlo spadnúť desať až 20 cm nového snehu. 



 (Zdroj: shmu.sk)

Tvoriť sa môžu zároveň snehové jazyky a záveje.



 (Zdroj: shmu.sk)

Ďalšie zo Zoznamu