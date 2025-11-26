Počasie spôsobilio MASAKER! V Banskobystrickom kraji uzatvárajú cesty: VIDEO Valí sa nimi voda, bahno aj stromy

BANSKÁ BYSTRICA - Cesta I/66 medzi Zvolenom a Banskou Bystricou je obojsmerne uzavretá. Dôvodom je veľké množstvo vody na vozovke. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
„Z Banskej Bystrice do Zvolena a opačne sa momentálne po ceste I/66 nedostanete. Dôvodom je voda na ceste, ktorá sa v časti daného úseku nahromadila na vozovke z dôvodu intenzívnych zrážok," priblížila polícia s tým, že cesta bude uzavretá niekoľko hodín.
Banskobystrická regionálna správa ciest na sociálnej sieti tiež informuje, že cesta č. III/2441 v úseku Budča - Hronská Dúbrava je uzavretá z dôvodu zosuvu bahna a stromov. "Na stabilizácii a odstránení problému pracujeme. Ďakujeme za trpezlivosť. Jazdite opatrne," uviedli.
Uzavretá je aj cesta č. III/2440 Budča - Ostrá Lúka uzavretá. V mieste sa vyliala rieka Hron.
