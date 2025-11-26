Farmu v obci Rakovo zachvátil požiar: Vznikla škoda za 80-tisíc eur

RAKOVO - Profesionálni hasiči z Martina, Turčianskych Teplíc a Žiliny zasahovali počas stredajšej noci pri požiari na farme v obci Rakovo v okrese Martin. Ako potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová, pri požiari vznikla škoda predbežne vyčíslená na 80.000 eur.
Hasičom požiar ohlásili o 2.15 h. „Požiarom bola zasiahnutá približne polovica strechy jednopodlažnej budovy s rozlohou približne 9 x 25 metrov. Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch piatimi C prúdmi. Rozoberali konštrukciu strechy a dohášali skryté ohniská. Dobytok z budovy nebolo nutné evakuovať,“ priblížila zásah Pohanková Zahatlanová.
Doplnila, že profesionálnym hasičom pomáhali aj členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Rakovo, Kláštor pod Znievom, Mošovce a Blatnica. „Na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Predbežná škoda bola majiteľom vyčíslená na 80.000 eur. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania,“ dodala hasičská hovorkyňa.