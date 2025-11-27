Po požiari v slume v Bangladéši zostali bez domova tisícky ľudí

DHÁKA - Pri požiari v preľudnenom slume v bangladéšskej metropole zhorelo alebo bolo poškodených 1500 chatrčí. Podľa miestnych úradov neboli hlásené žiadne obete, bez domova však zostali tisíce ľudí. Informuje o tom agentúra AP.
Požiar sa podarilo uhasiť po 16 hodinách
Požiar vypukol v utorok večer v slume Korail v Dháke a zahasiť sa ho podarilo v stredu po 16 hodinách. Keď plamene počas noci pohlcovali obydlia, v okolí bolo množstvo hustého dymu. Úzke uličky sťažovali hasičom prístup do oblasti, píše AP.
Podľa oficiálnych údajov žije v slume približne 60.000 rodín, a to na ploche viac než 65 hektárov. Medzi nimi je mnoho klimatických utečencov. Slum leží na hranici luxusných štvrtí Gulshan a Banani v Dháke a obklopujú ho zoskupenia výškových obytných a kancelárskych budov.
Obyvatelia hľadajú cennosti v troskách
Miestni obyvatelia, ktorí prišli o svoje domovy, sa v stredu zúfalo snažili nájsť v troskách svojich príbytkov cenné veci.
V roku 2024 žilo v Dháke 10,2 milióna obyvateľov, píše AP. Sú tu stovky slumov, kde žijú ľudia, ktorí z vidieckych oblastí utiekli pred chudobou a vykorisťovaním. Do mestských slumov, kde sa živia napr. šoférovaním rikší a ženy pracujú ako slúžky a upratovačky, ich ženú aj prírodné katastrofy spôsobené zmenou klímy.