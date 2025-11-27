BRATISLAVA - Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Horské priechody Makov, Oravská Lesná, Huty, Vernár a Podspády majú povrch vozovky pokrytý vrstvou kašovitého až utlačeného snehu hrúbky jeden až tri centimetre. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informuje na svojom webe zjazdnost.sk.
Diaľnice a rýchlostné cesty zjazdné
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na Slovensku sú podľa SSC zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na úsekoch diaľnice R3 Tvrdošín - Nižná a Trstená - Tvrdošín je na povrchu vozovky vrstva miestami kašovitého snehu.
Cesty prvej, druhej a tretej triedy majú povrch vozoviek prevažne vlhký až mokrý. V hornatejších oblastiach miestami pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu hrúbky jeden až tri centimetre, ojedinele štyri až päť centimetrov, tvrdí SSC.
Niektoré cesty uzavreté kvôli povodniam
Zároveň je uzavretá cesta III/2440 Ostrá Lúka-Hronská Breznica z dôvodu zaplavenia riekou Hron. Prístup do obce Ostrá Lúka je možný cez Breziny. Zaplavená je tiež cesta medzi Rudnom nad Hronom a Brehmi a cesta III/1570 Hronovce - Malé Ludince.