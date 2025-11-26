TRAGÉDIA pri Leviciach! V rodinnom dome vypukol požiar, neprežila matka a tri deti

KOZÁROVCE - V obci Kozárovce v okrese Levice sa odohrala tragédia. Pri požiari rodinného domu prišli o život štyria ľudia, medzi obeťami majú byť matka a tri deti.
Podľa informácií TV Joj k tragédii došlo v utorok okolo 23.30 h v časti známej ako Domky, pričom plamene rýchlo zachvátili malý dom, v ktorom rodina žila. Počas požiaru sa strecha domu zrútila, čo hasičom sťažovalo záchranné práce. Plamene rýchlo zachvátili malý dom, v ktorom rodina žila. Počas požiaru sa strecha domu zrútila, čo hasičom sťažovalo záchranné práce. O život prišla matka a jej tri deti vo veku 4, 6 a 8 rokov.
Tragédiu potvrdila aj hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Petra Klimešová. Podľa jej slov operátor tiesňovej linky číslo 155 okamžite vyslal na miesto udalosti dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Lekár prítomný na mieste musel, bohužiaľ, konštatovať úmrtie u troch detí a jednej dospelej osoby, ktorej identifikácia zatiaľ nebola potvrdená.
Podľa slov miestnych sa v dome nachádzalo ešte jedno dieťa, no tomu sa podarilo z horiaceho domu utiecť a prežiť. Príčina požiaru a ďalšie okolnosti tragédie sú predmetom vyšetrovania. Na mieste naďalej prebiehajú rozsiahle zaisťovacie práce.