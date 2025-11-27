Stretnutie s koaličnými lídrami by muselo priniesť výsledok, uviedol Pellegrini: Víta i rozhodnutie investovať do obrany

BRATISLAVA/LISABON - Stretnutie prezidenta SR Petra Pellegriniho s koaličnými lídrami by muselo priniesť nejaký výsledok. Hlava štátu je podľa svojich slov niekedy zhrozená z toho, čo sa deje. Prezident to vyhlásil na tlačovej konferencii počas pracovnej cesty v Portugalsku v reakcii na otázku o stretávaní sa s predsedami koaličných strán.
„Musí to mať aj nejaký výsledok, lebo ak mi majú len povedať, že čo sa deje, to vidím aj v televízii a musím povedať, že momentálne z toho nie som úplne nadšený, v niektorých momentoch až zhrozený,“ vyhlásil.
archívne video
Pellegrini zároveň iniciuje stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Avizoval, že o tom bude ešte počas svojej pracovnej cesty hovoriť s predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim (Hlas-SD). „Na tej geopolitickej scéne aj na domácej sa deje veľa vecí, takže by si to vyžadovalo aj stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Tu sme chceli už začať s rotáciou, keďže to ostatné bolo u mňa, tak teraz by mohlo byť organizované pánom predsedom parlamentu,“ myslí si.
Víta rozhodnutie vlády
Prezident SR Peter Pellegrini víta rozhodnutie vlády investovať do obrany Slovenska a využiť možnosť pôžičky z európskeho Nástroja bezpečnostnej akcie pre Európu posilnením európskeho obranného priemyslu (nástroj SAFE) na nákup techniky bez ohľadu na minulé postoje vládnych politikov. Slovensko podľa neho potrebuje moderné ozbrojené sily a krajinu, ktorá dokáže občanom garantovať ich bezpečnosť. Hlava štátu to vyhlásila na tlačovej konferencii počas pracovnej cesty v Portugalsku.
„Podporujem plne toto rozhodnutie vlády aj rozhodnutia ministra obrany, aby čo najaktívnejším spôsobom a čo najrýchlejšie sme prezbrojili ozbrojené sily, vybavili ich najmodernejšou technológiou, aby sme postavili alebo boli súčasťou protidronovej steny. To sú všetko investície, ktoré jednoducho sú nevyhnutné,“ myslí si Pellegrini. Ako dodal, pravidelne sa informuje u ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) o modernizácii slovenskej armády. Avizoval, že so zástupcami ozbrojených síl ho v nasledujúcich týždňoch či mesiacoch čaká rozsiahle stretnutie zamerané na legislatívu.
„Naša legislatíva pozná len stav vojny alebo stav mieru. Nepozná nič medzi. (...) Dnes armáda nevie efektívne, ani vláda, prijať rozhodnutia a rozostaviť niekde systém protivzdušnej obrany, nejaký raketový systém alebo niekde na hraničnom pomedzí postaviť bariéry, pretože to nedovoľuje zákon,“ vyhlásil.
Vláda v stredu (26. 11.) na svojom rokovaní rozhodla, že nákup zbraní či vozidiel pre armádu bude spolufinancovaný pôžičkou nástroja SAFE. Ministerstvo obrany plánuje vyčerpať celý objem nástroja alokovaný na obranu Slovenska. Požičať by si tak mohlo viac ako 2,3 miliardy eur. Celkovo bude nástroj SAFE úplne alebo čiastočne financovať deväť investičných projektov.