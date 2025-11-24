PS kritizuje Fica: Väčšina peňazí z rezervy premiéra skončila v koaličných samosprávach

BRATISLAVA - Z rezervy predsedu vlády SR do obcí tento rok smerovalo približne 640.000 eur, pričom väčšina z nich skončila v koaličných samosprávach. Kým Michalovce vedené koaličným primátorom získali 70.000 eur, nezávislý Hlohovec dostal len 4500 eur. Problém nie je, že koaličné obce dostávajú podporu, ale že opozičné a nezávislé nedostávajú takmer nič. Uviedla to opozičná členka Výboru Národnej rady SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Jana Hanuliaková (PS).
Namiesto potrebnej pomoci obciam sa však podľa nej financie našli aj na projekty, ktoré s účelom rezervy nemajú nič spoločné. Podporu získalo združenie bývalého starostu Ladomírovej, ktorý bol právoplatne odsúdený za subvenčný podvod a machinácie s eurofondami. Peniaze išli aj na vydanie ročenky konšpiračného média Dav Dva či na úpravu priestorov organizácie zakladateľa dezinformačného portálu Hlavné správy.
Dodala, že rezerva predsedu vlády má slúžiť na pomoc obciam. Je podľa nej neprijateľné, aby tieto prostriedky obišli obce, ktoré ich skutočne potrebujú, a namiesto toho smerovali do pochybných projektov.