Smrteľná nehoda na ORAVE! Muž nezastavil nákladiak včas, zrážka na prechode a seniorka (†75) nemala žiadnu šancu!

DOLNÝ KUBÍN - Počas prvých januárových dní pribúda aj počet nehôd na slovenských cestách. Chladnejšie počasie a zrejme aj nestabilnejšia vozovka sa pravdepodobne podpísali na veľmi aktuálnu tragédiu na Orave. Pri zrážke s nákladným autom totiž prišla o život 75-ročná chodkyňa.
O prípade na sociálnej sieti informovala žilinská sekcia polície. Smrteľná nehoda sa odohrala v pondelok 5. januára v ranných hodinách na ceste číslo I/70 v Dolnom Kubíne. "Vodič viedol nákladné motorové vozidlo značky Renault po uvedenej ceste smere na obec Veličná, pričom pred kruhovým objazdom došlo z doposiaľ presne nezistených príčin k stretu s chodkyňou, ktorá prechádzala cez cestu mimo priechodu pre chodcov," informovala polícia.
U vodiča alkohol nezistili, staršia žena bola mŕtva na mieste
Pri zrážke utrpela 75-ročná chodkyňa zranenia, ktorým nemala šancu odolávať a na mieste zomrela. "Vodič sa na mieste podrobil dychovej skúške ako aj predbežnej skúške na prítomnosť psychotropných a omamných látok s negatívnym výsledkom," uviedla polícia. "Ďalšie okolnosti ako aj presné príčiny tragickej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," dodali orgány.
Pre výskyt podobných nehôd vydali apel na chodcov:
- Prechádzajte cez cestu výhradne na vyznačených priechodoch pre chodcov.
- Pred vstupom na vozovku sa vždy presvedčte, či je to bezpečné. Rešpektujte dopravné značenie a svetelnú signalizáciu.
- Buďte viditeľní. Noste reflexné prvky, najmä za zníženej viditeľnosti alebo mimo obce. Aj malý reflex dokáže zachrániť život.
- Nevstupujte na cestu s mobilom v ruke alebo so slúchadlami v ušiach. Znížená pozornosť je jednou z najčastejších príčin ohrozenia chodcov.
Opatrnosť a ohľaduplnosť ľudí môže zabrániť vážnym zraneniam či tragédiám.