Šokujúce NEŠŤASTIE na juhu Slovenska! Kuriér pri cúvaní zrazil chodkyňu (†73), žena na mieste zomrela

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)
VEĽKÁ PAKA - V okrese Dunajská Streda došlo k tragédii. Mladý kuriér si pri cúvaní nevšimol 73-ročnú chodkyňu a zrazil ju. Seniorka na mieste zomrela.
Všetky záchranné zložky v pondelok na poludnie zasahujú v obci Veľká Paka pri vážnej dopravnej nehode, pri ktorej vyhasol život 73-ročnej ženy. "Podľa prvotných informácií mal 23-ročný vodič dodávky začať cúvať, pričom si nevšimol staršiu ženu, ktorá mala v tom čase kráčať po ceste, a došlo k ich stretu. Seniorka pri nehode utrpela zranenia, ktorým na mieste, žiaľ, podľahla," priblížila trnavská krajská polícia.
Policajti podrobili vodiča dodávky dychovej skúške, ktorá alkohol v jeho dychu nepotvrdila. Vyšetrovanie dopravnej nehody si prevzal dunajskostredský vyšetrovateľ.
Polícia v tejto súvislosti upozorňuje vodičov, aby sa pri cúvaní vždy riadne presvedčili, či sa za ich vozidlom alebo v jeho okolí nepohybujú iní účastníci premávky. "Na chodcov a cyklistov zas apelujeme, aby boli pri pohybe na cestách obozretní a nespoliehali sa na to, že ich vodič vždy vidí," apeluje polícia na účastníkov cestnej premávky.