AKTUÁLNE Tragédia na juhu Slovenska: Z miesta nehody hlásia obeť, zasahujú všetky záchranné zložky! Neprejazdné

DEVIČANY - Pri obci Devičany v okrese Levice došlo dnes popoludní k tragédii. Na mieste sa zrazila dodávka s osobným autom, nehoda si vyžiadala jeden ľudský život. Na mieste sú všetky záchranné zložky.
"Dnes, krátko pred 13. hodinou, došlo k dopravnej nehode dodávky a osobného vozidla pri obci Devičany, okres Levice," informoval Hasičský a záchranný zbor. Levickí hasiči okamžite vyrazili na miesto, z havarovaných vozidiel vyslobodili zranené osoby a zabezpečili vozidlá proti vzniku požiaru.
Hasiči ďalej uvádzajú, že na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, vrátane členov DHZO Bátovce. "Cesta je momentálne uzavretá v oboch smeroch. Zásah stále prebieha," dodávajú.
O tragédii informuje aj polícia. "Z doposiaľ presne nezistených príčin došlo k čelnej zrážke dvoch vozidiel. 40-ročný vodič vozidla Citroën Jumper ako aj jeho spolujazdec pri nehode utrpeli zranenia, s ktorými boli prevezení do nemocnice. 52-ročná vodička z vozidla Volkswagen Golf bola so zraneniami prevezená vrtuľníkom do nemocnice. 81-ročná spolujazdkyňa z tohto vozidla, žiaľ, zraneniam na mieste podľahla," informovala nitrianska krajská polícia. Dodáva, že okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tejto tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.