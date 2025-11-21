AKTUÁLNE Vážna nehoda pri Strečne: Havaroval kamión! Obrovské kolóny, cesta je neprejazdná

STREČNO - Žilinská krajská polícia upozorňuje na neprejazdnú cestu I/18 v Strečnianskej úžine. Dôvodom je dopravná nehoda.
Aktualizované 11:43 Pri piatkovej predpoludňajšej dopravnej nehode dvoch vozidiel na ceste I/18 pri Strečne sa zranil jeden z vodičov. Ako informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, záchranári ho so zraneniami previezli do nemocnice. „Náves jazdnej súpravy prešiel do protismernej časti vozovky, kde došlo k stretu s protiidúcou dodávkou. Vodič z dodávky utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do nemocnice,“ priblížila priebeh nehody polícia.
Ako informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline, na ceste pri Strečne havaroval kamión, evidujú tu aj zranenie. Na mieste zasahuje šesť žilinských hasičov s dvomi kusmi techniky.
"Aktuálne zasahujeme pri dopravnej nehode dvoch kamiónov pod Strečnom," informovali hasiči zo žilinského kraja na sociálnej sieti.
Správu budeme aktualizovať.