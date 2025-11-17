Dopravná nehoda v Bánovciach nad Bebravou: Zrazili sa dve osobné autá a dodávka, zasahovali hasiči

Hasiči zasahovali pri zrážke dodávky a dvoch áut v Bánovciach nad Bebravou (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Trenčiansky kraj)
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU - Zásah hasičov si v nedeľu (16. 11.) popoludní vyžiadala dopravná nehoda dvoch osobných áut a dodávky v križovatke na Trenčianskej ceste v Bánovciach nad Bebravou. Informovalo o tom v pondelok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne.
„Hasiči zabezpečili miesto udalosti a preverili zdravotný stav všetkých účastníkov dopravnej nehody. Následne na vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia a prostredníctvom absorpčnej látky zachytili uniknuté prevádzkové kvapaliny,“ uviedol HaZZ.
Po zdokumentovaní udalosti políciou boli podľa neho havarované automobily naložené na vozidlá odťahovej služby a hasiči z vozovky odstránili ďalšie následky dopravnej nehody.