Nové koterce pre policajné psy vyjdú štát na 659-tisíc eur: Minister Šutaj Eštok hovorí o úspore

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR nakúpi nové koterce pre služobné policajné psy v celkovej sume 659.000 eur. Uviedol to na sociálnej sieti minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Do súťaže sa prihlásilo 14 firiem, jeden koterec stojí 2197 eur. Minister dodal, že nové koterce vyjdú oveľa lacnejšie, ako sa predpokladalo.
„Do súťaže sa prihlásilo 14 firiem, cena klesla o 35 percent a jeden koterec stojí 2197 eur. Celá zákazka je 659.000 eur,“ uviedol Šutaj Eštok. Kritizoval SaS, ktorá tvrdila, že koterce budú stáť 1,2 milióna eur. Opozičná strana ešte začiatkom novembra upozorňovala na možný predražený nákup 300 kotercov v sume vyše 4100 eur za jeden kus.
Minister ozrejmil, že policajné psy žijú v hrdzavých kotercoch, ktoré sa nemodernizovali viac ako 20 rokov. „Tieto psy každý deň zachraňujú životy, vyhľadávajú zranených ľudí, drogy či výbušniny,“ pripomenul. Cena za jeden moderný koterec so zateplenou budovou, oplechovaním, strechou a dovozom na každú kynologickú stanicu na Slovensku je 2197 eur bez DPH. „Ak zoberieme 250 kusov, je v cene zahrnutá aj ich montáž,“ informoval.