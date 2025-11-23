Nedeľa23. november 2025, meniny má Klement, zajtra Emília

Rezort vnútra rieši nenávisť na internete: Pracuje na novom zákone

minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok
minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)
TASR

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra SR pokračuje s prípravou zákona proti šíreniu nenávisti na internete. Rezort na viacerých stretnutiach predložil konkrétne návrhy legislatívnych úprav v tejto oblasti. Zatiaľ nespresnil aké. Vyplýva to z vyjadrenia hovorcu ministerstva vnútra Mateja Neumanna.

„V predmetnej veci sa uskutočnilo viacero stretnutí, kde boli zo strany ministerstva vnútra predložené konkrétne návrhy legislatívnych úprav v tejto oblasti. Zúčastnené strany sa s nimi majú detailne oboznámiť a následne sa bude komunikovať konkrétny obsah akceptovateľných zmien a postup ich predloženia,“ uviedol Neumann.

Tlačová konferencia po rokovaní vlády (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) avizoval prípravu návrhu zákona pri príležitosti výročia atentátu na predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) v máji. Vyhlásil, že legislatíva bude chrániť všetkých, ktorí sa stanú obeťami osočovania či šírenia nenávisti v online priestore. Internet podľa neho už nebude bezprávnym miestom.

