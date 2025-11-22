Europoslankyňa za PS vo Vatikáne: FOTKA s pápežom! Prezradila detaily z osobného rozhovoru

VATIKÁN – Europoslankyňa za Progresívne Slovensko Veronika Cifrová Ostrihoňová bola minulý týždeň vo Vatikáne, kde okrem iného absolvovala osobný rozhovor s pápežom Levom XIV.
"Toto vzácne stretnutie z minulého týždňa stále trochu spracúvam. Lev XIV., hlava katolíckej cirkvi, ale aj človek so záujmom o veci, ktoré sa nás týkajú. V našom osobnom rozhovore som mu povedala aj to, aby myslel na Slovensko,“ uviedla slovenská europoslankyňa.
Vysvetlila tiež, prečo do Vatikánu prišla. „Spolu s odborníkmi z celého sveta sme hovorili o tom, ako ochránime deti v ére umelej inteligencie. Všetci sme sa zhodli na jednom: máme teraz vzácnu šancu neurobiť rovnakú chybu ako pri sociálnych sieťach. AI musíme od začiatku nastaviť tak, aby bola bezpečná pre deti, a nie až spätne opravovať škody,“ uviedla
„Hovorili sme tiež, že k tejto téme sa musia pridať aj autority – vrátane cirkvi. Potrebujeme, aby sa spoločnosť spojila naprieč profesiami, inštitúciami aj hodnotami. Je povzbudzujúce, že pre pápeža je AI prioritou a že podporuje otvorený dialóg o jej etickom smerovaní. A ešte jedna myšlienka, ktorá vo mne veľmi rezonovala: AI nie je nekontrolovateľná sila. Je to matematika, ktorú vytvorili ľudia. A práve ľudia ju môžu správne nastaviť. Len musia chcieť,“ doplnila.
Povedala tiež, že je vďačná, že môžem byť súčasťou tejto diskusie a prispieť k tomu, aby technológie rástli spolu s našimi hodnotami. „Je to výzva nás všetkých. Nielen technická, ale morálna. Som presvedčená, že spoločne dokážeme AI spraviť bezpečnou technológiou,“ uzavrela.