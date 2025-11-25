Obrovský úspech Slováka vo Vatikáne: Lev XIV. menoval Mons. Jozefa Barlaša do novej vedúcej funkcie

RÍM - Pápež Lev XIV. rozhodol o personálnej zmene vo vatikánskych štruktúrach. Novým podsekretárom Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj sa stáva Slovák Mons. Jozef Barlaš, ktorý doteraz pôsobil v Štátnom sekretariáte.
Slovenský kňaz preberá významnú pozíciu
Podľa Vatican News Svätý Otec poveril Mons. Jozefa Barlaša funkciou podsekretára Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, ktoré patrí medzi najdôležitejšie v rámci sociálneho učenia Katolíckej cirkvi. Barlaš doteraz pracoval v Sekcii pre všeobecné záležitosti Štátneho sekretariátu, kde pôsobí od októbra 2020.
Cesta k prestížnej vatikánskej službe
Jozef Barlaš sa narodil 7. mája 1985 v Snine a kňazskú vysviacku prijal v roku 2010 pre Košickú arcidiecézu. Akademické vzdelanie si rozšíril na Pápežskej lateránskej univerzite, kde v roku 2022 získal doktorát z kánonického práva. Okrem slovenčiny ovláda taliančinu, angličtinu aj španielčinu, čo mu dlho otváralo dvere k vatikánskym službám.
Súčasne bol menovaný za kaplána Jeho Svätosti, čo predstavuje čestný titul udeľovaný kňazom pôsobiacim v službe Svätej stolice.
Úrad, ktorý sa venuje sociálnemu poslaniu Cirkvi
Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj sa zameriava na podporu spravodlivosti, mieru, ochrany stvorenstva a na celkový ľudský rozvoj jednotlivcov i spoločností. Nové menovanie tak Barlašovo pôsobenie posúva do centra jednej z najdôležitejších agend Univerzálnej cirkvi.