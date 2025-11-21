Vážna nehoda na východe: Zrážka dvoch áut! Hasiči bojujú o život zraneného, v aute boli aj deti

KOŠICE - K vážnej zrážke dvoch vozidiel došlo v piatok na Jantárovej ulici v Košiciach. Informovali o tom hasiči, ktorí na mieste zasahujú, s tým, že u jednej osoby prebieha kardiopulmonálna resuscitácia (KPR).
„Na mieste sa nachádzajú aj dve maloleté osoby a jedna dospelá osoba,“ uviedlo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.
Záchranné zložky prosia vodičov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie ich pokynov.
Po čelnej zrážke dvoch osobných vozidiel v piatok v Košiciach zostala vodička auta v bezvedomí. Posádka rýchlej zdravotnej pomoci ju musela na mieste oživovať, následne bola prevezená do nemocnice. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti. K nehode došlo na križovatke ulíc Jantárová a Požiarnická.
„Podľa predbežných informácií vodička pravdepodobne z dôvodu zdravotnej indispozície prešla do protismeru,“ uviedla polícia. Ostatné osoby z nehody sú podľa dostupných informácií bez zranení. Cesta je v tomto úseku zúžená do jedného jazdného pruhu. „Udalosť je v štádiu preverovania. Vodičov žiadame o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov policajtov,“ upozornila polícia.