AKTUÁLNE V Košiciach sa zrazili dve električky: Hlásia viacero zranených

KOŠICE - V košickej mestskej časti Západ došlo v pondelok k zrážke dvoch električiek. Zranenia malo utrpieť najmenej šesť ľudí. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.

Košická krajská polícia na sociálnej sieti informuje, že k zrážke došlo na Triede SNP. Podľa doterajších zistení jedna električka stála na červenej, keď do jej zadnej časti narazila druhá. K vykoľajeniu nedošlo.

 „Podľa prvotných informácií sa v električkách nachádzalo spolu približne 40 cestujúcich. Šesť osôb utrpelo zranenia nezisteného rozsahu,“ uvádza polícia. Podľa hasičov by malo ísť o ľahké zranenia.

Správu aktualizujeme.

