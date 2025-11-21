Jana Vaľová zostáva v Smere, bude tam naďalej pôsobiť

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
BRATISLAVE - Poslankyňa Národnej rady SR Jana Vaľová (Smer-SD) sa vzdala poslaneckého mandátu na základe svojho rozhodnutia. V strane naďalej zostáva.
„V strane Smer pôsobím od jej začiatku a naďalej zostávam a budem pôsobiť počas ďalšieho môjho profesijného života,“ povedala.
Hovorkyňa strany Smer-SD Ľubica Končalová priblížila, že poslankyňa požiadala vo štvrtok (20. 11.) listom o uvoľnenie z poslaneckého klubu strany Smer. Do parlamentu po jej odchode nastúpi Vladimír Macášek.