Bizár ako hrom: Poslanci Hlasu už podrážajú nohy aj vlastným ministrom! Koaliční kolegovia krútia hlavami

BRATISLAVA – Na to, aby sa koalícia dostala pri hlasovaniach do problémov, nepotrebuje ani opozíciu. Vystačí si na to totiž úplne sama. Nad tým, čo sa to v ich radoch deje, už krútia hlavami aj niektorí koaliční poslanci. Tým nejde do hlavy, ako došli do situácie, v ktorej niektorí poslanci Hlasu-SD v pléne nehlasujú už ani za návrhy, ktoré predložili ministri ich vlastnej strany.

Koalícia si stále nepodarila so športovými zákonmi z dielne ministra športu za SNS Dušana Keketiho, Hlasovanie o ich tak presunuli radšej na február. Rovnako dopadla aj o novela zákona o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní. Ide o návrhy, o ktorých sa už hlasovať malo, plénum však nebolo pred hlasovaniami uznášaniaschopné, neprezentovali sa pri nich niektorí poslanci Hlasu-SD.

Tým sa však problém pre vládnu trojku neskončil. Práve naopak, nastala ďalšia problematická situácia, v ktorej má opäť hlavnú úlohu strana Hlas-SD. Poslanci dnes mali na stole legislatívu súvisiacu s opatreniami na zabezpečenie dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti. Tá sa síce dostal do druhého čítania, no za dosť zvláštnych okolností. V sále sa síce prezentovalo dosť poslancov, keď však prišlo už na samotné hlasovanie o zákone, podporilo ho iba 73 zákonodarcov. Nezahlasovali za ňu traja poslanci Hlasu-SD – Samuel Migaľ, Radomír Šalitroš a Ján Ferenčák. Ide o paradox, pretože návrh do parlamentu predložil ich vlastný minister, šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško.

„Poslanci Hlasu-SD už nehlasujú ani za zákony z dielne vlastných ministrov. Som dlhoročnou poslankyňou Národnej rady SR, ale stále sa nestíham diviť. S nekultúrou, ktorá prišla do parlamentu pred dvoma volebnými obdobiami, s tou sa snažíme akosi vyrovnať. Lenže máme tu nový móres, tentokrát od koaličných poslancov,“ krúti hlavou poslankyňa strany Smer-SSD Jana Vaľová. „Totižto niektorí koaliční poslanci nehlasujú ani za zákony z dielne vlastných ministrov zo strany Hlas-SD. Pritom sa môžu s ministrom dohodnúť na prípadných zmenách na straníckom klube ešte pred podaním návrhu zákona do parlamentu. Ale nie, oni v parlamente v priamom prenose potápajú hlavy pod hladinu aj vlastným spolu straníckym ministrom. Alebo len zneužívajú situáciu?“, pýta sa.

Hlas chce situáciu vyriešiť za zatvorenými dverami

Hlas-SD chce podľa šéfa poslaneckého klubu Róberta Puciho vzniknutú situáciu riešiť interne. Postup niektorých poslancov pri hlasovaniach však vníma to ako porušenie dohôd v rámci klubu. "Tak máme veselé kluby v poslednom čase. O niektorých veciach sa dozvedáme až pri hlasovaní, bohužiaľ, ale snažíme sa to riešiť všetko za pochodu," skonštatoval. To, ako chce situáciu riešiť, nekonkretizoval. "Hlavná debata je o tom, že čo sa vlastne stalo, s čím majú problém a prečo to vlastne robia, to nám budú musieť vysvetliť všetkým," ozrejmil. Puci zároveň potvrdil, že ich poslanec Samuel Migaľ, ktorý sa neprezentoval pred hlasovaniami o novelách z dielne rezortu športu a parlament tak nebol uznášaniaschopný, sa zopár dní nezúčastňuje na zasadnutiach poslaneckého klubu. "Asi sa bojí," podotkol s tým, že situáciu by však mal svojim kolegom vysvetliť.

Šéf poslaneckého Klubu Hlas-SD tiež potvrdil, že o postupe poslancov za Hlas-SD, ktorí nezahlasovali za návrh reagujúci na výpovede lekárov, bol informovaný. Tlmočili mu, že sa zaprezentujú. "Dôležité bolo, aby NR SR nebola blokovaná a to vyjadrenie bolo v tom, že ešte je priestor stále medzi odborármi a ministrom, aby našli zhodu vo veciach, ktoré sú na stole," okomentoval poslanec Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorý za návrh nehlasoval.

Migaľ hovorí o potrebe sebareflexie

Poslanec Hlasu Samuel Migľa dnes v relácii s Braňom Závodským v Rádiu Expres povedal, že nemôžu byť iba „stláčatelia" gombíkov. Koalícia „Sebareflexiou myslím to, že sa začneme navzájom rešpektovať ako partneri. Myslím to, že sa nebudú nosiť poslanecké návrhy pod pazuchou do parlamentu ako prílepky,“ povedal. „Vidíme mnoho zákonov, ktoré nemajú nič spoločné s koaličnou zmluvou," povedal.

Zároveň tvrdí, že kritickí poslanci z Hlasu bude teraz iba za návrhy, ktoré vychádzajú z programového vyhlásenia a z koaličnej zmluvy. Odmietol, že by sa koordinoval s poslancami okolo Rudolfa Huliaka a tvrá na tom, že sú súčasťou vládnej koalície a budú ju podporovať.

Opozícia už hovorí aj o vyslovení nedôvery Ficovi

Koalícia nie je podľa opozičných predstaviteľov stabilná. Poukazujú pritom na dianie pri stredajšom hlasovaní o návrhu legislatívy reagujúcej na výpovede lekárov. Upozorňujú na to, že plénum NR SR najprv nebolo uznášaniaschopné pre technickú chybu a pri druhom pokuse zaň nezahlasovala trojica poslancov z Hlasu-SD. Líder hnutia PS Michal Šimečka si myslí, že čoskoro by mohlo dôjsť aj k návrhu na vyslovenie nedôvery premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD). "To je aj na debatu s našimi opozičnými partnermi, ale ako vravím, aj premiér, ak má aspoň nejaké základné povedomie o tom, čo sa deje v NR SR, tak musí vidieť, že toto je koniec cesty," uviedol. Mieni, že presun niektorých bodov na februárovú schôdzu je znakom, že koalícia nedokáže zabezpečiť väčšinu poslancov na ich schválenie.

Predseda KDH Milan Majerský si myslí, že práve preloženie niektorých návrhov na februárovú schôdzu je dôkazom, že koalícia "nevládze" a "nedokáže vládnuť". "Opakuje sa iba to, čoho sme boli svedkami pred pár dňami. A som presvedčený, že po februári sa táto situácia znovu len a len zopakuje," vyhlásil Majerský.

Podľa predsedu hnutia Slovensko Igora Matoviča (Slovensko, Za ľudí, KÚ) je vládna koalícia pokazená. "Ja si myslím, že aj vy ste sa museli zasmiať, že akurát Migaľovi sa pokazilo zariadenie hlasovacie," povedal novinárom. Exminister zdravotníctva a poslanec NR SR Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ) zdôraznil, že Slovensko je pár dní pred kolapsom zdravotníctva.