AKTUÁLNE ÚBOK rozbehol masívnu akciu s názvom DALLAS! Zasahujú v rôznych kútoch Slovenska

(Zdroj: Topky)
BRATISLAVA - Protizločinecká jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite rozbehol vo štvrtok večer veľkú akciu s názvom Dallas. Zasahujú v rôznych kútoch Slovenska.
O akcii informovala polícia na sociálnej sieti. "Protizločinecká jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia PZ v súčinnosti s odborom kriminálnej polície KR PZ v Bratislave vykonáva od včerajších večerných hodín rozsiahly policajný zásah v rámci akcie s krycím názvom DALLAS na území Trnavského, Nitrianskeho a Prešovského kraja," uviedli.
Aktuálne sú na miestach vykonávané všetky potrebné procesné úkony. "Viac informácií poskytneme hneď, ako to procesná situácia dovolí," dodali.