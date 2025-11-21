Mimoriadny ONLINE Slovensko zasiahla KALAMITA! Dopravný KOLAPS a domácnosti bez elektriny: Smeruje k nám ďalšia VLNA

BRATISLAVA - Snehová kalamita k nám naozaj dorazila a paralyzovala viaceré úseky. Slovenské cesty zápasia s hustým snežením a zložitými jazdnými podmienkami. Na horských priechodoch a diaľniciach sa nachádza čerstvý sneh, vodiči hlásia skrížené kamióny a nehody, pričom meteorológovia vydali výstrahy druhého stupňa pre takmer celý Prešovský kraj. Situáciu sledujeme online.
Vaše tipy môžete poslať aj na e-mail tipy@topky.
15:25 Vodiči hlásia neprejazdnú cestu v Hnilčíku, v okrese Spišská Nová Ves. Cez cestu je spadnutý strom.
15:20 Prerušená musela byť železničná doprava pre spadnutý strom na trati medzi Breznom a Tisovcom.
15:17 Od štvrtkového (20. 11.) večera diaľničiari vykonali posyp na 13 500 kilometroch ciest. Informovali o tom z odboru mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Od štvrtka do piatkového doobedia vykonali diaľničiari posyp na takmer 9000 kilometroch slovenských diaľnic a rýchlostných ciest. „Súbežne prebiehalo pluhovanie s posypom na ďalších takmer 4500 kilometroch a samotné pluhovanie na 160 kilometroch. Do prvého nadregionálneho zimného zásahu túto zimnú sezónu sa zapojilo osem stredísk správy a údržby diaľnic,“ uviedli diaľničiari. NDS vyzvala motoristov, aby špeciálne na úsekoch, ktoré nepoznajú, zbytočne neriskovali a stopercentne sa venovali vedeniu vozidla.
15:10 Ťažký a mokrý sneh spôsobil na území stredného Slovenska problémy s distribúciou elektrickej energie. Na strednom Slovensku je bez elektriny viac ako 2000 domácností. Energetici riešia poruchy na ôsmich vedeniach vysokého napätia, najviac práce majú na Liptove. Informoval o tom špecialista externej komunikácie Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš. Stromy a konáre, ktoré sa pod váhou snehu lámu, spadli na viaceré vzdušené vedenia vysokého napätia a zapríčinili výpadky. "SSD eviduje aktuálne problémy na ôsmich vedeniach vysokého napätia. Mimo prevádzky je 34 distribučných trafostaníc, čoho výsledkom je prerušenie dodávky elektriny pre viac ako 2000 odberných miest," uviedol Gejdoš.
Najviac zasiahnutou oblasťou je región Liptov, konkrétne okres Liptovský Mikuláš. Elektrina nejde napríklad v obciach Liptovský Peter, Podtureň, Jamník, Malatíny, Bobrovec a Jalovec. Bez prúdu sú aj niektorí obyvatelia iných regiónov stredného Slovenska. "Elektrikári zo SSD sú v postihnutých oblastiach v plnom nasadení a poruchy priebežne odstraňujú. Tam, kde je to možné, dočasne zásobujú odberateľov z nepoškodených častí vedenia. Na mnohých miestach však musia byť obyvatelia trpezliví a čakať na opravu. Celý proces spomaľuje neprístupný a rozmočený terén," podotkol Gejdoš s tým, že odstraňovanie niektorých porúch môže trvať až do soboty (22. 11.).
15:05 Sneženie bude na východe v najbližších hodinách ustávať, ale v priebehu večera sa počasie opäť zhorší. Upozorňuje na to portál iMeteo.sk, podľa ktorého sa po 18:00 h nad naše územie začne od juhu dostávať ďalšia vlna zrážok. V najjužnejších okresoch nášho územia budú tieto zrážky vo forme dažďa, no po 20:00 h by už aj v tých najteplejších regiónoch Slovenska mali prechádzať do sneženia. "Sneženie v druhej vlne by malo byť najintenzívnejšie medzi 21:00 h až 04:00 h, kedy bude snežiť na východe s intenzitou až 4 cm za hodinu, na juhu do 2 cm za hodinu. Sneženie by malo začať ustávať až zajtra dopoludnia," upozorňuje iMeteo. Ďalšie vlny sneženia sa očakávajú aj cez víkend.
14:45 Polícia informuje, že horský priechod Čertovica je plne prejazdný a bez obmedzení. "Horský priechod Donovaly je opäť plne prejazdný a bez obmedzení. Horský priechod Vernár je prejazdný striedavo, ale len pre vozidlá do 10 metrov," informuje o tom Zelená vlna STVR.
14:18 Okrem snehu trápi predovšetkým východ Slovenska aj silný vietor. Na silný bočný vietor, ktorý už spôsobil komplikácia na ceste, upozorňuje košická krajská polícia. "Najviac ohrozené sú ľahké, nenaložené prívesy, dodávky a vozidlá s vyššou stavbou, ktoré môže silný náraz vetra ľahko 'sfúknuť' z jazdnej dráhy. Ak je to možné a bezpečné, odporúčame nenaložený príves odplachtovať. Buďte obzvlášť opatrní na mostoch, rovinách a úsekoch bez stromov či zástavby. Pri pocite silného nárazu vetra alebo kývania súpravy okamžite spomaľte," vyzýva.
14:00 Na severnej D1 pri Levoči smerom do Popradu dočasne uzavreli diaľničný most, uvádza Zelená vlna STVR. Vodiči ho majú obchádzať cez kruhový objazd hneď vedľa.
13:55 Cesta medzi Košicami a Veľkými Folkmarom je neupravená a ťažko zjazdná, v jednej zo zákrut je navyše odstavený kamión, informuje dopravný servis.
13:45 Banskobystrická regionálna správa ciest zvernila zábery z Donovál. "Na Horskom priechode Donovaly, cesta I/59, sa naše vozidlá priebežne točia a zabezpečujú posyp aj odhŕňanie," informuje.
13:30 Úsek cez Fačkovské sedlo (Kľak) už hlásia vodiči ako prejazdný.
13:02 Cesty v Banskobystrickom kraji sú prevažne mokré, vniektorých úsekoch sa však môže tvoriť poľadovica. Na horských priechodoch pokrýva cestu sneh. Informuje o tom banskobystrická krajská polícia. "Od rána evidujeme niekoľko kolízií na cestách, pri ktorých našťastie nedošlo k vážnym ujmám na zdraví," dodáva s tým, že situáciu naďalej sledujú.
12:57 V stúpaní na Makov z Bytče sa zrazili dva kamióny, úsek je aktuálne uzavretý. Autá v úseku stoja v kolóne.
12:50 Policajti pomáhajú od rána na cestách zapadnutým kamionistom. "Dopravná a mýtny polícia už od rána pomáha v kritických úsekoch hlavných ťahov. Taktiež kontrolujeme zimné pneumatiky," uvádza polícia.
12:45 Prešovská krajská polícia uverejnila upozornenie pre vodičov nákladných vozidiel, aby vzhľadom na zhoršené podmienky na cestách v Prešovskom kraji zvážili nevyhnutnosť ďalších jázd. "Väčšina ciest je momentálne neprejazdnáa na viacerých úsekoch sa tvoria kolóny. Žiadame vodičov, aby zbytočne neriskovali a odložili jazdy, kým sa situácia na cestách neupokojí. Bezpečnosť je na prvom mieste," vyzýva polícia.
12:22 Na diaľnici D1 pri Budimíre smerom na Košice havarovalo osobné auto, ktoré narazilo do zvodidiel a skončilo prevrátenie na streche. Informuje o tom dopravný servis.
11:48 Na výjazde z Kľušova smerom na Kobyly sa skrížili dva kamióny, jeden pruh je neprejazdný. Informuje o tom Zelená vlna STVR.
11:40 Obyvatelia zvolenskej mestskej časti Kráľová hlásia 15 centimetrov napadnutého snehu, pričom stále sneží.
11:28 Na ceste II/534 medzi Popradom a Starým Smokovcom sa tvoria snehové jazyky.
11:06 Horský priechod Čertovica v piatok pred poludním uzavreli pre všetky vozidlá. Dôvodom sú dopravné nehody a husté sneženie. Na sociálnej sieti o tom informovala Banskobystrická regionálna správa ciest.
10:59 Počasie robí problémy aj v železničnej doprave. "Os 7410 (Margecany 09:07 - Nálepkovo 09:56) bol odrieknutý v úseku Švedlár - Nálepkovo. Os 7413 (Nálepkovo 10:06 - Margecany 10:53) odrieknutý v úseku Nálepkovo - Švedlár," informovala ZSSK s tým, že za to môže nepriaznivé počasie. Mešká aj osobný vlak Os 7844 (Svit 09:43 Liptovský Mikuláš 10:31) zo stanice Liptovský Hrádok a to 35 minút. Meškania naberajú od rána aj Expresy.
10:48 V Košickom kraji intenzívne sneží v okrese Spišská Nová Ves a v časti Rožňavského okresu. Na cestách je kašovitá vrstva snehu, na zabezpečení zjazdnosti pracujú krajskí cestári. Informovala o tom hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Katarína Strojná. Podľa aktuálnych informácií zo Správy ciest KSK sú v okresoch Michalovce a Trebišov cesty mokré, ale zjazdné. "V okrese Košice - okolie sú cesty mokré, ale zjazdné, rovnako tak aj všetky horské priechody. Výnimkou je Dobšinský kopec, kde je momentálne vylúčená doprava nad 3,5 tony," uviedla hovorkyňa.
10:27 Cesta medzi Ružomberkom a Dolným Kubínom je pre skrížené kamióny ťažko prejazdná, upozorňuje dopravný servis.
10:25 Na diaľnici D1 pri Levoči smerom na Poprad, na 351. kilometri, sa v pravom pruhu skrížil kamión. Informuje o tom Zelená vlna STVR.
10:17 Cestu I/66 medzi Telgártom a Popradom, vrátane horského priechodu Vernár, hlásia vodiči ako neprejazdnú. "Horský priechod Vernár je úplne uzatvorený," informuje polícia. Prešovská polícia už hlási aj spomínané obmedzenia v doprave na diaľnici D1 obojsmerne v úseku Spišský Štvrtok - Poprad a na ceste I/77 v úsekoch Ruská Vôľa - Obručné a Nižné Ružbachy - Podolínec.
10:14 Medzi Muráňom a Červenou Skalou sa skrížil kamión, cesta je dočasne neprejazdná. Upozorňuje na to Zelená vlna STVR s tým, vodiči môžu úsek obchádzať cez Heľpu.
10:05 Vodiči stále hlásia zasneženú diaľnicu D1 v smere od Liptovského Mikuláša na Poprad. "Medzi Popradom a Liptovským Mikulášom husto sneží, šmýka sa na diaľnici D1 aj na ceste I/18," informuje dopravný servis.
10:02 Aktuálne sú cesty v Trenčianskom kraji prejazdné, informovala polícia. Upozorňuje však na nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré môžu výrazne ovplyvniť bezpečnosť na cestách. "Vzhľadom na sneženie v rôznych častiach kraja prosíme vodičov, aby jazdu prispôsobili aktuálnej situácii, zvýšili opatrnosť a dodržiavali dostatočný odstup medzi vozidlami. Majte vozidlo pripravené na zimné podmienky a rátajte s predĺženou brzdnou dráhou. Naši kolegovia sú v teréne, monitorujú situáciu a v prípade potreby sú pripravení pomôcť," uvádza trenčianska krajská polícia.
09:55 Fačkov - Kľak zvládnu vodiči už iba zo zimnými pneumatikami.
09:50 Do bieleho rána sa zobudili aj obyvatelia Smolníka v okrese Gelnica.
09:45 Snehovú nádielku hlási aj mesto Poprad. "Od 3. hodiny ráno nepretržite sneží a naše ulice sú zasypané bohatou snehovou nádielkou. Okolo 8:00 hod. už napadlo cca 13 cm snehu. Správa mestských komunikácií (SMK) je v plnom nasadení a pracuje v nepretržitej prevádzke. V teréne má 14 kusov techniky, vďaka ktorej zabezpečuje neustále odpratávanie snehu a udržiavanie prejazdnosti ciest. SMK vysypala už 75 ton soli a pokračuje v sypaní aj naďalej, aby boli cesty čo najbezpečnejšie," informuje mesto s tým, že ručné čistenie zastávok, schodov, lávok a priechodov vykonávajú pracovníci spoločnosti Brantner. Vyzýva na zvýšenú opatrnosť.
09:36 Od skorých piatkových ranných hodín treba na východnom Slovensku počítať so silným snežením, ktoré môže spôsobiť tvorbu snehových jazykov a závejov. "Druhostupňová výstraha platí pre väčšinu Prešovského kraja. Aktuálne je neprejazdný Chmeľovský kopec v okrese Svidník a horský priechod Branisko," informuje polícia. Vodičom odporúča zvážiť nutnosť cestovania, sledovať aktuálnu dopravnú situáciu a jazdiť mimoriadne opatrne.
09:28 Cestu I/66 medzi Telgártom a Vernárom hlásili vodiči v piatok ráno ako neprejazdnú.
09:26 Vodiči hlásia cestu II/3201 medzi Smižanmi a Iliašovcami ako neupravenú a neprejazdnú.
09:23 Autá stoja na zasneženej ceste aj v úseku od Lokci smerom na Námestovo.
09:21 Pred Ťapešovom v okrese Námestovo sa z oboch strán šmýkajú nákladné autá, informujú vodiči na Dopravnom servise Orava. Podľa ich slov sa bez posypu pravdepodobne nepohnú. "Dajú sa obísť ale vytvárajú sa dlhé kolóny. Zdrženie viac ako 20 minút," upozorňuje vodič.
09:19 Vodiči hlásia pred Babínom prevrátený kamión mimo cesty.
09:15 Takto to aktuálne vyzerá na horských priechodoch Donovaly, Čertovica, Šturec, Kremnické Bane a Besník.
09:12 Na novootvorenej rýchlostnej ceste R2 Kriváň - Mýtna hlásia aktuálne štyri dopravné nehody. Vodiči upozorňujú, že sa v zákrutách šmýka a je namrznuté.
09:06 Ak je na ceste súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, osobné autá a malé úžitkové vozidlá musia byť vybavené zimnými pneumatikami na všetkých kolesách. Väčšie vozidlá musia mať zimné pneumatiky aspoň na jednej hnacej náprave v období od 15. novembra do 31. marca, a to vtedy, ak sú na ceste takéto zimné podmienky. Zimné pneumatiky musia byť označené symbolom hory so snehovou vločkou alebo skratkami M+S, M.S či M&S. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
09:00 Medzi Lokcou a Babínom sa pokazil cestársky sypač. Upozorňuje na to Zelená vlna STVR s tým, že cesta je uzatvorená.
08:55 Košická krajská polícia upozorňuje na sneženie v okrescoh Spišská Nová Ves a Rožňava. "Na viacerých cestách je súvislá vrstva snehu, kašovitý povrch a slabšia viditeľnosť. Vozidlá sa pohybujú vo vyjazdených koľajach, mimo nich je povrch ešte šmykľavejší," varuje polícia a vyzýva vodičov, aby dodržiavali dostatočný odstup a prispôsobili rýchlosť skutočným podmienkam na ceste. "Rátajte s tým, že brzdná dráha je dlhšia," pripomína.
08:45 Do bieleho rána sa zobudili viaceré blasti Slovenska. Nasnežilo Liptovskom Mikuláši, v Liptovskom Jáne, v Kremnici, ale aj v Banskej Štiavnici, Banskej Bystrici či na Podpoľaní. Lokálne nasnežilo už 10 cm nového snehu.
Horské priechody sú zjazdné, vodiči ale hlásia problémy
Horské priechody na Slovensku sú v piatok ráno zjazdné. Povrch vozoviek je vlhký až mokrý. Horský priechod Donovaly je pre husté sneženie uzavretý pre nákladné vozidlá nad desať metrov. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informuje na svojom webe zjazdnost.sk. "Polícia je na mieste a kamióny odkláňa na HP Šturec, prípadne ostávajú na záchytnom parkovisku," informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti. "V stúpaní na horský priechod Branisko smerom z Korytného blokujú jeden pruh odstavné kamióny, vozovka je zasnežená a šmykľavá," varuje Zelená vlna STVR.
"Na horských priechodoch Besník, Čertovica, Oravská Lesná, Príslop, Cukmantel, Branisko, Donovaly, Vernár, Podspády, Súľová, Grajnár, Huty, Šturec, Látky - Prašivá, Vrchslatina, Zbojská a Klenov sa na vozovke nachádza čerstvý alebo kašovitý sneh hrúbky jeden až dva centimetre," priblížila SSC. Doplnila, že na severe môže byť znížená viditeľnosť na 100 metrov z dôvodu hustého sneženia. Čertovica v smere od Brezna hlásili v piatok ráno vodiči neupravenú cestu. "V stúpaní na jednej zo zákrut už je opretý kamión o zvodidlá, šmýka sa v tomto úseku. Opatrne na cestách," píše vodič na sociálnej sieti. Na mieste sa už má pohybovať odhŕňacie vozidlo.
Stojí sa kvôli zasneženej vozovke a uziaznutým kamiónom aj na Prednej hore. "Stojíme a niektorí až v zákrute, tak hlavne pomaly," upozorňuje vodička. Ťažšie prejazdné sú aj Huty, Príslop a Fačkov sú uzavreté pre vozidlá nad 12 metrov, Šútovce pre vozidlá nad 10 metrov.
Zasnežené diaľnice a nehody
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na Slovensku sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Na D1 Levoča - Chminianska Nová Ves, R1 v okolí Banskej Bystrice, R2 Detva - Mýtna a R3 Trstená - Tvrdošín sa podľa SSC na vozovke nachádza čerstvý alebo kašovitý sneh hrúbky jeden až dva centimetre.
"Na diaľnici D1 pri Levoči smerom na Spišský Štvrtok sa zrazilo nákladné auto s cestárskym sypačom," upozornila v piatok ráno Zelená vlna STVR s tým, že blokovaný je jeden pruh. Jeden z vodičov hlási na diaľnici D1 medzi Popradom a Liptovským Mikulášom husté sneženie a šmýkajúce sa kamióny. Podľa dopravného servisu sa cez diaľnicu už presúva cestársky pluh.
Zjazdné sú aj cesty prvej, druhej a tretej triedy. Vozovky sú prevažne vlhké až mokré, vo vyšších polohách pokryté vrstvou čerstvého, kašovitého snehu od jedného do dvoch centimetrov, ojedinele v okolí Banskej Bystrice a Starej Ľubovne od štyroch do piatich centimetrov. "Pred Levočou smerom zo Spišskej Novej Vsi sa skrížilo viacero kamiónov, úsek je ťažko prejazdný," varuje Zelená vlna STVR.
"Chmeľovský kopec, medzi Lipníkmi a Giraltovcami, je pre husté sneženie nezjazdný pre nákladnú dopravu. Za Babínom smerom na Príslop sa skrížil kamión, prejdete striedavo," upozorňuje dopravný servis. "Cesta medzi Ružomberkom a Dolným Kubínom je zasnežená a ťažko zjazdná," varuje ďalej Zelená vlna s tým, že vodiči musia počítať so zdržaním.
Varovanie meteorológov
V piatok môže počas celého dňa na strednom a východnom Slovensku snežiť. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa pre takmer celý Prešovský kraj a okresy Gelnica, Košice - okolie, Rožňava a Spišská Nová Ves. „Očakáva sa výskyt silného sneženia, pri ktorom spadne 35 až 40 centimetrov nového snehu. Uvedená výška nového snehu predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu a pohyb osôb). Predpokladaná výška nového snehu je v danom ročnom období a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ skonštatovali meteorológovia. Výstrahu prvého stupňa pred snežením vydali pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Detva, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Košice mesto, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín.
SHMÚ ďalej upozorňuje na výskyt snehových jazykov a závejov, a to v celom Prešovskom, Košickom a Žilinskom kraji a okresoch Banská Bystrica, Brezno, Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Platia tam výstrahy prvého aj druhého stupňa.
Silný vietor priemernej rýchlosti 45 kilometrov za hodinu očakáva SHMÚ v okresoch Košice mesto, Košice - okolie, Michalovce, Rožňava a Trebišov. Silný vietor na horách sa môže v piatok vyskytnúť v okresoch Dolný Kubín, Martin, Ružomberok a Žilina. Aj v týchto okresoch platí výstraha prvého stupňa.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%