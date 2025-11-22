Zrážka s policajným autom v Revúcej: Pri nehode sa zranili tri osoby, medzi nimi aj dvaja policajti

REVÚCA - V meste Revúca došlo v piatok (21. 11.) k dopravnej nehode osobného auta a policajného služobného vozidla. Pri zrážke sa ľahko zranili tri osoby vrátane dvoch policajtov. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
Nedanie prednosti spôsobilo zrážku
K dopravnej nehode v Revúcej došlo v neskorých večerných hodinách na križovatke ulíc Tomášikova a A. Hlinku. „Podľa predbežných informácií malo k zrážke vozidiel dôjsť v dôsledku nedania prednosti v jazde policajnému vozidlu,“ priblížila polícia.
V osobnom aute sa v čase nehody nachádzal len vodič, v policajnom dvaja príslušníci zboru. „Pri nehode došlo k ľahkým zraneniam všetkých účastníkov. Dychové skúšky vodičov boli s negatívnym výsledkom,“ uviedla polícia s tým, že presná príčina a bližšie okolnosti nehody budú predmetom ďalšieho objasňovania.