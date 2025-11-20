Polícia pátra po zlodejoch, ukradli vyše 100 kusov oblečenia: Poznáte osoby na videu?

BRATISLAVA - Polícia pátra po zlodejoch, ktorí ukradli vyše 100 kusov oblečenia za takmer 3000 eur z predajnej plochy obchodu v nákupnom centre na Panónskej ceste v Bratislave. V tejto súvislosti žiada verejnosť o pomoc. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Zverejnila aj video s páchateľmi.
„Policajti piateho bratislavského okresu vyšetrujú okolnosti prečinu krádeže, ktorého sa dopustili doposiaľ neznámi páchatelia dňa 11. novembra 2025 v čase krátko po 20.16 h v priestoroch obchodného centra,“ uviedla polícia. Vyzýva občanov, ktorí majú informácie k totožnosti osôb či ich súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na čísle 158, osobne na policajnom oddelení, prípadne formou správy.
VIDEO