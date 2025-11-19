Zrušenie personálneho rozkazu potvrdilo podľa opozície pochybenie Šutaja Eštoka

BRATISLAVA - Zrušenie personálneho rozkazu o postavení mimo služby vyšetrovateľa bývalej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Pavla Ď. potvrdilo pochybenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Myslí si to exminister vnútra a poslanec Národnej rady (NR) SR Roman Mikulec (Slovensko - Za ľudí). Podľa neho by mal minister vnútra umožniť návrat do služby ostatným vyšetrovateľom. Člen výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Jaroslav Spišiak (PS) vníma rozhodnutie správneho súdu ako „ďalšiu prehru“ Šutaja Eštoka. Podpredseda KDH Viliam Karas vyhlásil, že rezort vnútra ignoruje rozhodnutia súdov a pokračuje v nezákonnom konaní.
Minister ignoroval status oznamovateľa
Správny súd podľa Mikulca potvrdil, že minister pri rozhodovaní ignoroval štatút chráneného oznamovateľa a nepreukázal, ako by ďalšie pôsobenie vyšetrovateľa ohrozilo dôležitý záujem štátnej služby. „Vyšetrovateľ sa môže vrátiť do práce. Z nášho pohľadu je to dobrá správa a ja verím, že takéto meritórne rozhodnutia, aké dnes prijal správny súd v prípade Pavla Ď., budú nasledovať aj v prípade ostatných vyšetrovateľov,“ povedal Mikulec. Podľa neho je rozhodnutie správneho súdu pre šéfa rezortu vnútra „ďalšou fackou“. Upozornil, že rezort vnútra bude musieť vyšetrovateľovi doplatiť ušlú mzdu za dva roky.
Myslí si tiež, že Šutaj Eštok by mal okamžite zrušiť personálne rozkazy ostatných vyšetrovateľov. „Mal by ich okamžite vrátiť do práce, aj tak hovorí, že mu chýbajú vyšetrovatelia a policajti. Ja si myslím, že vyšetrovatelia okolo Jána Čurillu by mali veľmi veľa práce po návrate na svoje pozície,“ podotkol.
Ďalšia prehra Šutaja Eštoka
Člen výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Jaroslav Spišiak (PS) vníma rozhodnutie správneho súdu ako „ďalšiu prehru“ Šutaja Eštoka. Rovnako tvrdí, že minister ignoroval ich status chránených oznamovateľov. „Rozhodnutia tejto vlády priviedli Slovensko do stavu, ktorý pripomína mafiánsky štát. Ak by sa minister Šutaj Eštok nevenoval iba Ficovej pomste, krajina by bola bezpečnejšia a on by dnes nestál v absolútnej hanbe po vlastných prehrách. Rozhodol sa však nekonať vo verejnom záujme a podvolil sa Ficovým plánom na demontáž právneho štátu,“ uviedol Spišiak.
KDH kritizuje podkopávanie právneho štátu
KDH považuje za neprípustné, aby člen vlády konal spôsobom, ktorý súd označí za nezákonný, a napriek tomu v tom pokračoval. Takýto prístup podľa podpredsedu hnutia podkopáva právny štát. Hnutie ministra vnútra vyzvalo, aby po rozhodnutí súdu bezodkladne vykonal nápravu. „Rešpektovanie práva je základom fungovania štátu. Od ministra vnútra to musí platiť dvojnásobne,“ uzavrel Karas.
Správny súd v Bratislave v stredu zrušil personálny rozkaz, ktorým minister vnútra Matúš Šutaj Eštok postavil mimo služby vyšetrovateľa bývalej NAKA Pavla Ď. Na sociálnej sieti o tom informoval advokát policajta Peter Kubina.
Šutaj Eštok po nástupe do funkcie dočasne pozbavil výkonu štátnej služby viacerých policajtov vrátane tzv. čurillovcov. Odôvodnil to podozrením zo spáchania trestného činu. Keďže mali policajti status chráneného oznamovateľa, podľa Úradu na ochranu oznamovateľov sa mal minister najprv obrátiť naň.