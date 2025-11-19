PRIESKUM Najdôveryhodnejším lídrom je Fico, nasleduje ho Šimečka! Najvyššiu mieru nedôvery má Naď

BRATISLAVA – Rebríček dôveryhodnosti politikov vedie predseda vlády a šéf Smeru-SSD Robert Fico, ktorému dôveruje 38 % opýtaných a nedôveruje 53 %. Len o jeden percentuálny bod menej, 37 %, získal predseda PS Michal Šimečka, pričom nedôvera voči nemu dosahuje 52 %.
Vyplýva to z prieskumu agentúry SANEP pre Ta3. Nasleduje predseda mimoparlamentnej Republiky Milan Uhrík, ktorému dôveruje 33 %, nedôveruje 45 % opýtaných.
Za ním je Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) – dôvera 28 %, nedôvera 56 %. Nasledujú Milan Majerský (KDH) a Branislav Gröhling (SaS) – obaja s dôverou na úrovni 25 %. Šéfovi KDH nedôveruje celkovo 51 %respondentov, predsedovi SaS 55 %.
Po nich ide Igor Matovič (Hnutie Slovensko) – dôvera 16 %, nedôvera 68 %. Lídrovi SNS Andrejovi Dankovi dôveruje 13 %, a nedôveruje 69 % opýtaných.
Na konci rebríčka sú Boris Kollár (Sme rodina) a Jaroslav Naď (Demokrati) s rovnakou dôverou na úrovni 9 %. Naď má ale zároveň najvyššiu nedôveru a to 75 %. Kollárovi nedôveruje 66 % opýtaných. Rebríček uzatvrára László Gubík (Aliancia), ktorý má dôveru na úrovni 8 % oslovených voličov a nedôveru 52%.
Prieskum bol realizovaný v dňoch 11. až 14. novembra na vybranej skupine 2 500 respondentov starších ako 18 rokov.