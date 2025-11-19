Čaputová verzus Pellegrini: Kto zarobil viac? Majetkové priznania zdvihnú obočie bežným smrteľníkom!

BRATISLAVA - Je tu čas majetkových priznaní politikov, ktoré v týchto dňoch vyplávali na povrch. Týkajú sa obdobia roku 2024, kedy sa, okrem iného, striedali v našom štáte aj prezidenti. Prezidentka Zuzana Čaputová a nasledovník Peter Pellegrini museli odovzdať majetkové priznania. Koľko zarobili a aký veľký rozdiel to bol, sa dozviete v tomto článku.
Čaputová
Zuzana Čaputová bola slovenskou prezidentkou do polovice roka 2024. Jej majetkové priznanie za spomínaný rok predstavuje príjmy vo výške 117 344 eur.
Čaputová si neuvádza žiadnu podnikateľskú činnosť ani počas výkonu tejto funkcie.
V prípade nehnuteľností priznala zastavané plochy a nádvoria s bytom v Pezinku a tiež spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach na ďalšom pozemku. V tom istom meste Čaputová priznáva rekreačnú chatu a ornú pôdu.
Vlastníctvo v prípade hnuteľného majetku Čaputová priznala v podobe osobného vozidla značky Ford z roku 2015 a úspory. Bývalá hlava štátu spláca hypotéku na byt z roku 2018 a druhú na chatu z roku 2014.
Pellegrini
Pri Petrovi Pellegrinim sa za rok 2024 dočkávame vyšších priznaných príjmov, a to vo výške 140 165 eur. Platy sa totiž aj ústavným činiteľom medzitým zvýšili a Pellegrini okrem toho v tomto roku pôsobil do polovice roka aj ako poslanec Národnej rady.
Nehnuteľností u prezidenta Pellegriniho sa vyskytujú v podobe rekreačnej chaty v Králikoch v okrese Banská Bystrica, pričom v tomto krajskom a rodnom meste si hlava štátu priznáva dva byty, jeden s pivničnou kobkou. V Bystrici tiež Pellegrini uvádza dvojnásobné garážové státie. Pellegrini vlastní trvalý trávny porast v Lukavici v okrese Zvolen, ostatné plochy v Radvani a dvojnásobné garážové státie v Bratislave. Aj v hlavnom slovensko mmeste si prezident priznal byt s pivničnou kobkou.
Hlava štátu priznáva úspory a 90-percentný podiel v sro-čke. Pellegrini spláca hypotéku z roku 2017 a 2008. Vedie si aj úver z roku 2017 a užívanie nehnuteľnej veci inej fyzickeje osoby Pellegrini vedie v prípade rodinného domu v bratislavskej Vrakuni od roku 2023.