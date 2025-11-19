Koniec drobných krádeží? Vláda zasiahla proti recidivistom: Vráti sa pravidlo trikrát a dosť!

BRATISLAVA - Vláda pritvrdzuje voči narastajúcej vlne drobných krádeží a agresivite páchateľov. Po novom bude aj škoda v hodnote pár desiatok eur stačiť na to, aby sa recidivista dostal pred súd – stačia tri priestupky za rok. Novela Trestného zákona má reagovať na rastúcu frustráciu obchodníkov, samospráv aj verejnosti.
Za opakovanú drobnú krádež sa má opäť zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“, ktoré bolo v minulosti zrušené. Vláda schválila novelu Trestného zákona, podľa ktorej sa tretí obdobný priestupok proti majetku spáchaný v priebehu jedného roka bude považovať za trestný čin. Páchateľovi môže hroziť trest odňatia slobody až na dva roky.
Zmena má reagovať na dlhodobý nárast drobnej majetkovej kriminality a agresivity páchateľov. Podľa vlády situáciu zhoršilo aj šírenie nepravdivých informácií o tom, že „krádež je beztrestná“. Novela tiež upravuje Exekučný poriadok – umožní exekútorom používať donucovacie opatrenia pri vymáhaní náhrady škody spôsobenej trestným činom alebo priestupkom. Kabinet navrhuje, aby parlament schválil zmeny v skrátenom legislatívnom konaní.
Toto je len prvý krok, prídu ďalšie opatrenia
Minister spravodlivosti Boris Susko označil návrh za urgentnú reakciu na situáciu v teréne. „Návrh zákona v prvom rade opätovne rieši recidívu a posilňuje postavenie poškodených. Chceme, aby sa pri sankciách zohľadňovala najmä náhrada škody,“ vysvetlil.
Zároveň avizoval ďalšie kroky – najmä zmeny v priestupkovom zákone. Tie majú umožniť trestnú zodpovednosť pre ľudí, ktorí by opakovaně nenastúpili na drobné obecné služby. Ak ich obec nebude vedieť zabezpečiť, bude sa môcť páchateľ presunúť do inej obce.
Susko tiež pripomenul, že priemerná výška škody pri drobných krádežiach je 50 až 70 eur. „Výška škody s tým nemá nič spoločné. Po tretíkrát bude krádež trestným činom,“ uviedol.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) po rokovaní vlády vyhlásil, že sú rôzne názory na túto situáciu, no ak prevláda názor, že jediným riešením je sprísniť Trestný zákon, treba to urobiť. „Výrazne sa sprísňuje trestnoprávny postih, ak dôjde ku krádežiam drobného charakteru,“ vysvetlil predseda vlády.
Obchodníci to vítajú
Zástupcovia obchodných združení schválenú novelu vítajú. Podľa nich práve recidivisti páchajú väčšinu drobných krádeží a pri opakovaných incidentoch narastá aj ich agresivita.
Martin Krajčovič zo Slovenskej aliancie moderného obchodu upozornil, že problém sa výrazne zhoršil najmä počas inflačnej krízy. Páchateľov je podľa neho ťažké zastaviť a pri odhalení sú často fyzicky agresívni. Podobný problém potvrdil aj prezident Zväzu obchodu SR Filip Kasana, podľa ktorého zväz eviduje výrazný nárast recidívy od roku 2022.