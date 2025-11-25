Hasiči majú plné ruky práce: Zasahujú pri požiari stolárskej dielne v Senici

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Trnavský kraj)
SENICA - Hasiči zasahujú približne od 11.00 h pri požiari stolárskej dielne v Senici. Uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave Lena Košťálová.
Plamene zachvátili uskladnený materiál a časť interiéru dielne. Aktuálne na mieste udalosti prebieha rozoberanie strešnej konštrukcie. Na mieste zasahujú aj Dobrovoľné hasičské zbory obcí Jablonica a Sobotište a mesta Senica.
(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Trnavský kraj)