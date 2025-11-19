Sme radi, že U. S. Steel zostáva pôsobiť na Slovensku, uviedol premiér

BRATISLAVA/KOŠICE - Premiér Robert Fico (Smer-SD) v stredu rokoval so zástupcami spoločnosti U. S. Steel Košice a ich materskej firmy, japonskej Nippon Steel. V júni tohto roka spoločnosť Nippon Steel, najväčší japonský výrobca ocele, uzavrela kúpu americkej spoločnosti U. S. Steel za 14,9 miliardy dolárov (12,86 miliardy eur). Podľa premiéra zostáva U. S. Steel pôsobiť na Slovensku a s predstaviteľmi spoločnosti rozoberali aj dekarbonizáciu a modernizáciu jej výroby.
„Sme radi, že došlo k tejto akvizícii a že spoločnosť U. S. Steel zostáva pôsobiť na Slovensku. Zotrvanie závodu prispeje k stabilizácii zamestnancov a udržaniu pracovných miest na východe Slovenska,“ uviedol premiér na sociálnej sieti.
Košické oceliarne U. S. Steel dosiahli v roku 2024 podľa výročnej správy spoločnosti stratu 100 miliónov eur. Rok predtým vykázal hutnícky podnik čistú stratu 31 miliónov eur.
Spoločnosť mala byť aj jedným z hlavných prijímateľov pomoci na dekarbonizáciu z plánu obnovy, keď mala dostať 300 miliónov eur. Firma však zmluvu nepodpísala a ministerstvo životného prostredia peniaze posunulo na iné projekty.