Úradnícka vláda nemala možnosť rozhodnúť o zmazaní príspevkov, uviedol Ódor

BRATISLAVA - Úradnícka vláda ani štátne orgány nemali nikdy možnosť rozhodnúť o zmazaní príspevkov na sociálnych sieťach. Uviedol to bývalý premiér úradníckej vlády Ľudovít Ódor (PS), ktorý tak reagoval na vyjadrenie predsedu Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka, že v rokoch 2022 až 2023 mali byť cenzurované niektoré politické a spoločenské názory.
archívne video
„Celý čas išlo len o odporúčania pre spoločnosť Meta, ktorá si zachovala právo rozhodnúť sa. Ak sa štátne orgány domnievali, že bol porušený zákon alebo pravidlá sociálnej siete, mohli poslať spoločnosti Meta návrh na odstránenie príspevku,“ povedal Ódor. Dodal, že išlo najmä o príspevky, ktoré šírili nenávisť alebo ohrozovali verejné zdravie.
Šutaj Eštok tvrdí, že vlády v rokoch 2022 až 2023 zneužívali na manipulovanie s verejnou mienkou štátne a verejné inštitúcie. Niektoré inštitúcie mali žiadať spoločnosť Meta, aby na svojej sociálnej sieti mazala určité príspevky. „Predstavitelia vlády Eduarda Hegera aj Ľudovíta Ódora žiadali online platformy, ako je Facebook, aby príspevky, ktoré boli pre nich nepohodlné, blokovali, prípadne mazali a mazali aj celé účty,“ skonštatoval. Upozornil na to, že mazanie sa týkalo konkrétneho okruhu tém.