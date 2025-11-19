Koalícia asi nemá záujem prelomiť veto pri hazarde, naznačil to výbor

BRATISLAVA - Vládna koalícia pravdepodobne nemá záujem prelomiť veto prezidenta SR Petra Pellegriniho pri novele zákona o hazardných hrách. Uviedol to v stredu na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR opozičný poslanec a člen finančného výboru parlamentu Štefan Kišš (PS).
Poukázal na stredajšie rokovanie výboru, na ktorom poslanci za Hlas-SD a Dušan Muňko, ktorý je aktuálne v klube SNS, nehlasovali za prelomenie veta prezidenta. „Takže je tu indícia, že sa ho nechystajú prelomiť. Je tu, ako sme si už mohli zvyknúť, trochu chaos v koalícii,“ zhodnotil Kišš.
archívne video
Otázniky okolo Huliakovho postoja
Zároveň je podľa neho otázkou, ako sa k tomu postaví minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý), ktorý novelu predkladal a chcel, aby bola schválená. „Už sme videli v minulosti, že rôzne kšefty v koalícii a vzájomné vydieranie sa je bežným spôsobom ich vládnutia. Tuto zjavne niečo musel znovu dostať, nevieme čo,“ konštatoval opozičný poslanec.
Postoj koaličných partnerov sa môže podľa neho ukázať aj pri hlasovaní o dôvere vláde. Kabinet by mal o ňu požiadať parlament čo najskôr, keďže 22. novembra končí moratórium na najprísnejšie sankcie dlhovej brzdy, pripomenul Kišš.
Napätie medzi koaličnými partnermi
„Bude zaujímavé sledovať, ako sa zachovajú jednotliví koaliční partneri, pretože zjavne tu je nejaký rozkol. Pán Huliak sa naposledy hotoval, aký bude tvrdý a takto si z neho nebudú robiť srandu, takže som zvedavý, ako sa zachová napríklad on, respektíve jeho poslanci zo Strany vidieka. A čo na to Hlas-SD,“ konštatoval opozičný poslanec.
Upozornil, že ak koalícia neprelomí veto prezidenta pri novele zákona o hazardných hrách, dôsledkom bude aj výpadok príjmov v rozpočte. Ten bude potrebné nahradiť. „Toto opatrenie stojí nejaké peniaze. Moja otázka na koalíciu znie, aké opatrenia zavedú, aby nahradili tento výpadok?“ spýtal sa Kišš s tým, že je presvedčený, že budúcoročný cieľ znížiť deficit verejných financií na 4,1 % hrubého domáceho produktu (HDP) sa nenaplní.