Meta sa topí v problémoch: ODHALENÉ porušenie GDPR! Médiám TEJTO krajiny musí zaplatiť viac ako 470 miliónov eur

MADRID – Známy americký technologický gigant sa dostal do problémov po tom, ako Španieli odhalili jeho nekalé praktiky. Cez následné súdne konanie a dokázaní viny, musí zaplatiť takmer pol miliardy eur.
Americká technologická spoločnosť Meta Platforms, ktorá prevádzkuje sociálne siete Facebook a Instagram, musí internetovým médiám v Španielsku zaplatiť 479 miliónov eur. Podľa rozhodnutia obchodného súdu v Madride sa firma dopustila nekalých obchodných praktík a tiež porušenia európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Proti tomuto rozhodnutiu sa Meta môže ešte odvolať.
Osobné údaje cez Facebook a Instagram
Odškodnenie má spoločnosť zaplatiť 87 vydavateľom a spravodajským agentúram. Meta podľa súdu využívala osobné údaje používateľov sietí Instagram a Facebook pre takzvanú behaviorálnu reklamu. Tá spočíva v zobrazovaní personalizovaných a cielených reklám na základe predchádzajúceho správania používateľa, histórie prezerania, vyhľadávacích dotazov a podobne.
Nezákonným spracovávaním dát užívateľov Meta podľa súdu získala významnú konkurenčnú výhodu na španielskom trhu s on-line reklamou.
Žaloba podaná španielskymi médiami sa zamerala na zmenu pravidiel spoločnosti Meta pre spracovanie osobných údajov, ku ktorej došlo v máji 2018 po nadobudnutí účinnosti GDPR. Spoločnosť Meta prešla od súhlasu užívateľov s využitím osobných údajov k jeho nevyhnutnosti na plnenie zmluvy o využívaní služby. Regulačné orgány neskôr tento postup označili za nedostatočný.
Viac ako 5 miliárd eur
V auguste 2023 sa spoločnosť Meta vrátila k súhlasu ako právnemu základu pre využívanie údajov pre behaviorálnu reklamu. Sudca odhadol, že v spomínanom päťročnom období Meta zarobila na reklame najmenej 5,3 miliardy eur a celú sumu podľa neho získala v rozpore s GDPR.
Podobná žaloba je v súčasnej dobe na súde vo Francúzsku, dodal Reuters. Pred rokom potom Európska komisia (EK) uložila Mete pokutu 797,72 milióna eur, a to kvôli zneužitiu postavenia na trhu on-line reklamy. Toho sa firma dopustila tým, že svoju službu Facebook Marketplace prepojila so sociálnou sieťou Facebook.
Konanie bolo spustené pred štyrmi rokmi
Problém podľa komisie tkvie v skutočnosti, že všetci používatelia Facebooku mali automaticky prístup k službe "Facebook Marketplace" a sú tejto službe pravidelne vystavovaní, či už o to stoja, alebo nie. Ich konkurenti tak mohli byť vylúčení z trhu. Konanie proti firme začala EK v júni 2021, kedy sa Meta ešte volala Facebook. V decembri 2022 spoločnosť dostala vyhlásenie o námietkach, na ktoré odpovedala v júni 2023.
V stredu španielsky premiér Pedro Sánchez oznámil, že výbor dolnej komory parlamentu bude vyšetrovať spoločnosť Meta kvôli možnému porušovaniu súkromia používateľov sietí Facebook a Instagram.
Meta v treťom štvrťroku medziročne zvýšila tržby o 26 percent na 51,2 miliardy dolárov. Čistý zisk ale firme o 83 percent klesol a predstavoval 2,7 miliardy dolárov, najmä kvôli mimoriadnym nákladom súvisiacim s americkým zákonom o daniach a výdavkoch.