Nedeľa30. november 2025, meniny má Andrej, Ondrej, Andreas, zajtra Edmund

Meta sa topí v problémoch: ODHALENÉ porušenie GDPR! Médiám TEJTO krajiny musí zaplatiť viac ako 470 miliónov eur

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc
ČTK

MADRID – Známy americký technologický gigant sa dostal do problémov po tom, ako Španieli odhalili jeho nekalé praktiky. Cez následné súdne konanie a dokázaní viny, musí zaplatiť takmer pol miliardy eur.

Americká technologická spoločnosť Meta Platforms, ktorá prevádzkuje sociálne siete Facebook a Instagram, musí internetovým médiám v Španielsku zaplatiť 479 miliónov eur. Podľa rozhodnutia obchodného súdu v Madride sa firma dopustila nekalých obchodných praktík a tiež porušenia európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Proti tomuto rozhodnutiu sa Meta môže ešte odvolať.

Osobné údaje cez Facebook a Instagram 

Odškodnenie má spoločnosť zaplatiť 87 vydavateľom a spravodajským agentúram. Meta podľa súdu využívala osobné údaje používateľov sietí Instagram a Facebook pre takzvanú behaviorálnu reklamu. Tá spočíva v zobrazovaní personalizovaných a cielených reklám na základe predchádzajúceho správania používateľa, histórie prezerania, vyhľadávacích dotazov a podobne.

Nezákonným spracovávaním dát užívateľov Meta podľa súdu získala významnú konkurenčnú výhodu na španielskom trhu s on-line reklamou.

Žaloba podaná španielskymi médiami sa zamerala na zmenu pravidiel spoločnosti Meta pre spracovanie osobných údajov, ku ktorej došlo v máji 2018 po nadobudnutí účinnosti GDPR. Spoločnosť Meta prešla od súhlasu užívateľov s využitím osobných údajov k jeho nevyhnutnosti na plnenie zmluvy o využívaní služby. Regulačné orgány neskôr tento postup označili za nedostatočný.

Viac ako 5 miliárd eur

V auguste 2023 sa spoločnosť Meta vrátila k súhlasu ako právnemu základu pre využívanie údajov pre behaviorálnu reklamu. Sudca odhadol, že v spomínanom päťročnom období Meta zarobila na reklame najmenej 5,3 miliardy eur a celú sumu podľa neho získala v rozpore s GDPR.

Podobná žaloba je v súčasnej dobe na súde vo Francúzsku, dodal Reuters. Pred rokom potom Európska komisia (EK) uložila Mete pokutu 797,72 milióna eur, a to kvôli zneužitiu postavenia na trhu on-line reklamy. Toho sa firma dopustila tým, že svoju službu Facebook Marketplace prepojila so sociálnou sieťou Facebook.

Konanie bolo spustené pred štyrmi rokmi

Problém podľa komisie tkvie v skutočnosti, že všetci používatelia Facebooku mali automaticky prístup k službe "Facebook Marketplace" a sú tejto službe pravidelne vystavovaní, či už o to stoja, alebo nie. Ich konkurenti tak mohli byť vylúčení z trhu. Konanie proti firme začala EK v júni 2021, kedy sa Meta ešte volala Facebook. V decembri 2022 spoločnosť dostala vyhlásenie o námietkach, na ktoré odpovedala v júni 2023.

V stredu španielsky premiér Pedro Sánchez oznámil, že výbor dolnej komory parlamentu bude vyšetrovať spoločnosť Meta kvôli možnému porušovaniu súkromia používateľov sietí Facebook a Instagram.

Meta v treťom štvrťroku medziročne zvýšila tržby o 26 percent na 51,2 miliardy dolárov. Čistý zisk ale firme o 83 percent klesol a predstavoval 2,7 miliardy dolárov, najmä kvôli mimoriadnym nákladom súvisiacim s americkým zákonom o daniach a výdavkoch. 

Viac o téme: PorušenieSúdyMadridGDPRKrimiMetaFacebook MarketplaceŠpanelsko
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Španielsko prešetrí spoločnosť Meta pre možné porušenie súkromia používateľov
Zahraničné
Europoslanec Ľudovít Ódor pózuje
Úradnícka vláda nemala možnosť rozhodnúť o zmazaní príspevkov, uviedol Ódor
Domáce
Sloboda prejavu vs. bezpečný
Sloboda prejavu vs. bezpečný internet: Nový PRIESKUM ukazuje tvrdý rozkol v Európe
Domáce
Slováci ZÚRIA: Každodenná a
Slováci ZÚRIA: Každodenná a veľmi dôležitá aplikácia mala ďalší výpadok!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Problémy so SVADBOU! STOP sobášu Michaely Kocianovej s milionárom: Čo sa stalo?
Problémy so SVADBOU! STOP sobášu Michaely Kocianovej s milionárom: Čo sa stalo?
Prominenti
Dočasný tréner Trnavy M. Škrtel hodnotí zápas s Komárnom
Dočasný tréner Trnavy M. Škrtel hodnotí zápas s Komárnom
Futbal
Tréner Komárna M. Radványi hodnotí zápas s Trnavou
Tréner Komárna M. Radványi hodnotí zápas s Trnavou
Futbal

Domáce správy

Turistka zrazená sánkarom pod
Turistku pod Hrebienkom zrazil sánkar: Pomáhali jej horskí záchranári
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Ilustračné foto
Meteorológovia vydali výstrahu: Na celom území Slovenska si treba dávať pozor na hmlu
Domáce
FOTO Ťažký úraz na uzavretej
Na uzavretej zjazdovke v Nízkych Tatrách sa ťažko zranil 48-ročný muž
Domáce
Banská Bystrica zavádza betónové zábrany: Zvýšené bezpečnostné opatrenia na vianočných trhoch
Banská Bystrica zavádza betónové zábrany: Zvýšené bezpečnostné opatrenia na vianočných trhoch
Banská Bystrica

Zahraničné

Meta sa topí v
Meta sa topí v problémoch: ODHALENÉ porušenie GDPR! Médiám TEJTO krajiny musí zaplatiť viac ako 470 miliónov eur
Zahraničné
Dramatický únos v Prahe:
Dramatický únos v Prahe: Štvorica cudzincov vtiahla muža do auta! Vyhrážala sa, že mu odreže prst
Zahraničné
Muž sa brodí po
Povodne a zosuvy pôdy si vyžiadali na Srí Lanke už 153 obetí a 191 nezvestných
Zahraničné
Ilustračné foto
Šéf amerického úradu FDA šokuje: V dôsledku očkovania proti covidu-19 zomrelo 10 detí! Argumentuje dátami
Zahraničné

Prominenti

Herečka z Babičky sa
Herečka z Babičky sa vydala za staršieho: Domácnosť v trojici... Žili aj s jeho exmanželkou!
Osobnosti
Módna prehliadka Marcela Holubca
Problémy so SVADBOU! STOP sobášu Michaely Kocianovej s milionárom: Čo sa stalo?
Domáci prominenti
Ilustračné foto
Zomrel známy držiteľ (†88) Oscara: Narodil sa v Československu!
Zahraniční prominenti
Jožo Ráž na uvedení
Jožo Ráz prezradil výšku svojho dôchodku: Padali presné sumy! Z tohto že nedokáže vyžiť?!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Najkrutejšia poprava všetkých čias:
Najkrutejšia poprava všetkých čias: Vodca povstania bol mučený na rozpálenom tróne! Spolubojovníci ho museli zjesť
Zaujímavosti
Cukrovka prichádza potichu: 6
Cukrovka prichádza potichu: 6 príznakov, ktoré neignorujte
vysetrenie.sk
Nočný SÚBOJ v jaskyni!
Nočný SÚBOJ v jaskyni! Potkan ULOVIL netopiera počas letu: VIDEO priamo z desivej nočnej scény
Zaujímavosti
Samantha Ramsdellová opäť šokuje
Žena s neuveriteľným ústnym otvorom opäť šokuje: Zhltla celý koláč bez zaváhania! VIDEO Sledujte, ako TO zvládla
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk
FOTO Metropolis je najlepší prémiový
Najkvalitnejšie bývanie tohto roka? Je to jasné, poďte sa s nami pozrieť dovnútra!
Domáce
Zapojte sa do adventného
Začína sa adventný kalendár: V prvý týždeň na vás čaká sviatočné prekvapenie od dm!
Domáce
Zdroj: Park Inn by
Toto sú víkendy, ktoré ženy milujú: Hotel neďaleko slovenských hraníc vás úplne očarí
feminity.sk

Ekonomika

Vlastná ponorka, koncertná sála či bazén snov: Týchto TOP 10 najväčších superjácht popiera aj zákony luxusu! (video)
Vlastná ponorka, koncertná sála či bazén snov: Týchto TOP 10 najväčších superjácht popiera aj zákony luxusu! (video)
Zabudnite na zlato: Dopyt po kľúčovom kove exploduje vďaka technológii, ktorú vidíte každý deň!
Zabudnite na zlato: Dopyt po kľúčovom kove exploduje vďaka technológii, ktorú vidíte každý deň!
22 stavieb, ktoré definujú Slovensko: Uhádnete naše mestá podľa jedinej fotografie? Otestujte sa! (kvíz)
22 stavieb, ktoré definujú Slovensko: Uhádnete naše mestá podľa jedinej fotografie? Otestujte sa! (kvíz)
Veľká reforma dôležitých príspevkov: Ministri odsúhlasili rýchly štart zmien!
Veľká reforma dôležitých príspevkov: Ministri odsúhlasili rýchly štart zmien!

Varenie a recepty

18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
Najšťavnatejšie kuracie prsia z jednej panvice. Zamatová omáčka tak jemná, že ju budeš jesť lyžicou.
Najšťavnatejšie kuracie prsia z jednej panvice. Zamatová omáčka tak jemná, že ju budeš jesť lyžicou.
Ako tvarovať vanilkové rožky? Objavte 3 overené a rýchle postupy
Ako tvarovať vanilkové rožky? Objavte 3 overené a rýchle postupy
Rady a tipy
Domáci vaječný koňak: Najväčšia chyba, kvôli ktorej zhorkne!
Domáci vaječný koňak: Najväčšia chyba, kvôli ktorej zhorkne!
Výber receptov

Šport

Navlečie Šimon Nemec bodové korálky? Online prenos zo zápasu New Jersey – Philadelphia
Navlečie Šimon Nemec bodové korálky? Online prenos zo zápasu New Jersey – Philadelphia
NHL
Slafkovského asistencia mala oči, Montreal napriek tomu dostal nakladačku: Colorado potvrdilo vysokú kvalitu
Slafkovského asistencia mala oči, Montreal napriek tomu dostal nakladačku: Colorado potvrdilo vysokú kvalitu
NHL
Jazda ako z inej planéty: Robinsonová suverénnou víťazkou, Shiffrinovej obrák nevyšiel
Jazda ako z inej planéty: Robinsonová suverénnou víťazkou, Shiffrinovej obrák nevyšiel
Lyžovanie
Skvelá správa pre Slovensko: Hancko sa podieľal na dvoch góloch, Mallorca s Valjentom stratila, Barcelona vyhrala
Skvelá správa pre Slovensko: Hancko sa podieľal na dvoch góloch, Mallorca s Valjentom stratila, Barcelona vyhrala
La Liga

Auto-moto

ZSSK v úseku Kúty - Skalica nasadila namiesto vlakov autobusy
ZSSK v úseku Kúty - Skalica nasadila namiesto vlakov autobusy
Doprava
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
Technika
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Zaujímavosti
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Doprava

Kariéra a motivácia

Šokujúca pravda o vianočných brigádach. Toto by mal vedieť každý, kto chce pred sviatkami rýchlo zarobiť
Šokujúca pravda o vianočných brigádach. Toto by mal vedieť každý, kto chce pred sviatkami rýchlo zarobiť
Rady, tipy a triky
Veľký decembrový horoskop na 2025: Jeden mesiac, ktorý môže zmeniť viac, než čakáte
Veľký decembrový horoskop na 2025: Jeden mesiac, ktorý môže zmeniť viac, než čakáte
O práci s humorom
Ako zvládnuť situáciu, keď sa váš kamarát stane vašim nadriadeným v práci
Ako zvládnuť situáciu, keď sa váš kamarát stane vašim nadriadeným v práci
Vzťahy na pracovisku
Naučte sa správne regulovať svoju pracovnú záťaž a nastaviť si priority
Naučte sa správne regulovať svoju pracovnú záťaž a nastaviť si priority
Kariérny rast

Technológie

Hackeri zasiahli populárnu službu medzi Slovákmi. Únik dát môže rozbehnúť novú a najmä personalizovanú vlnu phishingu
Hackeri zasiahli populárnu službu medzi Slovákmi. Únik dát môže rozbehnúť novú a najmä personalizovanú vlnu phishingu
Bezpečnosť
Liek na cukrovku, ktorý používame už viac ako 60 rokov, má skryté vlastnosti, hovoria lekári: Konečne už vieme, ako naozaj funguje
Liek na cukrovku, ktorý používame už viac ako 60 rokov, má skryté vlastnosti, hovoria lekári: Konečne už vieme, ako naozaj funguje
Veda a výskum
Veľký krok pre Ukrajinu: Ministerstvo obrany sa dohodlo so Spojeným kráľovstvom na výrobe smrtiacich Octopus interceptor dronov
Veľký krok pre Ukrajinu: Ministerstvo obrany sa dohodlo so Spojeným kráľovstvom na výrobe smrtiacich Octopus interceptor dronov
Armádne technológie
Tokamak Energy hlási prelom. Magnety pre fúziu prvýkrát fungujú v konfigurácii blízkej reálnej elektrárni
Tokamak Energy hlási prelom. Magnety pre fúziu prvýkrát fungujú v konfigurácii blízkej reálnej elektrárni
Technológie

Bývanie

Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!

Pre kutilov

Rosenie skiel v aute môžete vyriešiť v priebehu chvíle. Čo robiť a čomu sa vyhýbať?
Rosenie skiel v aute môžete vyriešiť v priebehu chvíle. Čo robiť a čomu sa vyhýbať?
Údržba a opravy
Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Chovateľstvo
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Recepty
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
Chalupa

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Premiéra Rómeo a Júlia: Marianna Ďurianová žiarila, Iveta Tkáčová ohúrila luxusným vzhľadom
Slovenské celebrity
Premiéra Rómeo a Júlia: Marianna Ďurianová žiarila, Iveta Tkáčová ohúrila luxusným vzhľadom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Meta sa topí v
Zahraničné
Meta sa topí v problémoch: ODHALENÉ porušenie GDPR! Médiám TEJTO krajiny musí zaplatiť viac ako 470 miliónov eur
Dramatický únos v Prahe:
Zahraničné
Dramatický únos v Prahe: Štvorica cudzincov vtiahla muža do auta! Vyhrážala sa, že mu odreže prst
Ilustračné foto
Zahraničné
Šéf amerického úradu FDA šokuje: V dôsledku očkovania proti covidu-19 zomrelo 10 detí! Argumentuje dátami
Narkoman zaútočil nakazenou ihlou
Zahraničné
Desivý útok narkomana: Na ochrankára zaútočil striekačkou, vraj má ťažkú nákazu! TAKTO dopadol bodnutý muž

Ďalšie zo Zoznamu