Hlas-SD má podľa Šutaja Eštoka viacero kandidátov na post podpredsedu vlády

BRATISLAVA - Koaličný Hlas-SD má viacero vhodných kandidátov na post podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku za odchádzajúceho Petra Kmeca (Hlas-SD). Povedal to na utorkovej tlačovej konferencii predseda Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Kmec sa podľa neho vráti do parlamentu, kde by mohol zastávať post predsedu Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti.
Hlas má viacero kandidátskych alternatív
„Máme viacero alternatív v Hlase, pretože dovolím si povedať, že máme kvalitnú aj členskú základňu a bude to niekto, kto je aj členom strany Hlas. Tých alternatív je viacero,“ povedal Šutaj Eštok.
archívne video
Kmec podal v sobotu (15. 11.) demisiu v súvislosti s kontroverznými výzvami na výskum a vývoj za 200 miliónov eur. Opozícia kritizovala, že dotácie jeho úrad pridelil firmám bez histórie, zamestnancov alebo s väzbami na stranu Hlas-SD. Kmec ale obvinenia z netransparentnosti odmietol.
Výzva pozastavená, prebehne audit
Šutaj Eštok pripomenul, že výzva bola pozastavená a bol nariadený vnútorný audit. „Ak budú nejaké zistenia, ja nemám problém s tým, aby sa výzva zrušila, ak sa ukáže v rámci auditu, že ten proces bol transparentne nastavený, tak výzva bude pokračovať ďalej,“ dodal.
Kmec sa potom, ako prezident Peter Pellegrini prijme jeho demisiu, vráti podľa Šutaja Eštoka do parlamentu. „Myslím si, že je to človek, ktorý má veľké skúsenosti z medzinárodnej politiky, rozumie sa aj dianiu v rámci Európskej únie a myslím si, že ho budeme vedieť využiť odborne na pôde Národnej rady,“ povedal. I keď má o možnosti navrhnúť Kmeca na miesto predsedu parlamentného výboru rozhodnúť predsedníctvo strany Hlas-SD, podľa Šutaja Eštoka nie je vhodnejší kandidát na túto pozíciu.