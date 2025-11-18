Babiš prisľúbil kandidátov na ministrov predložiť v týždni po 24. novembri

PRAHA - Predseda hnutia ANO a pravdepodobný budúci premiér Andrej Babiš minulý týždeň na rokovaní prisľúbil predloženie zoznamu navrhovaných ministrov prezidentovi Petrovi Pavlovi v týždni po 24. novembri. Na webe to dnes uviedol odbor komunikácie prezidentskej kancelárie. Hlava štátu predpokladá, že zoznam dostane a v nasledujúcich dvoch týždňoch povedie konzultácie s kandidátmi na členov kabinetu.
Prezident čaká vysvetlenie
Následne Pavol očakáva, že Babiš verejne vyjasní spôsob riešenia svojho konfliktu záujmov kvôli vlastníctvu holdingu Agrofert. Podľa Hradu z neho má byť zreteľné, že bude v súlade so zákonmi. Potom je Pavol pripravený do týždňa Babiša vymenovať za premiéra, dodal Hrad. Prezident dnes šéfovi ANO harmonogram krokov a konzultácií navrhol písomne. Babišovu reakciu ČTK zisťuje.
Tiež pri dnešnej diskusii so študentmi v Brne Pavol povedal, že po Babišovi chce len to, aby verejne povedal, ako vyrieši konflikt záujmov po vymenovaní premiérom. Ak sa nič nezmení, bol by predseda ANO v prípade vymenovania podľa prezidenta vo vážnom konflikte záujmov. Európska únia by potom mohla pozastaviť dotácie pre Českú republiku, čo by sa podľa Pavla dotklo všetkých. Konflikt záujmov je podľa hlavy štátu viac zrejmý ako v prípade Babišovho funkčného obdobia v pozícii predsedu vlády, keď bol koncern vo zverenských fondoch.
Premiér odkladá rozhodnutia bez istoty vymenovania
Babiš dnes na instagrame uviedol, že ak nebude mať istotu, že ho Pavol vymenuje za premiéra, nemá logiku, aby robil nezvratné kroky ohľadom svojho konfliktu záujmov. V odpovediach na otázky občanov tiež zopakoval, že ak bude vymenovaný za predsedu vlády, vyrieši problém v súlade s európskymi zákonmi a českými súdmi.
Poslanecké kluby končiacej vládnej koalície KDU-ČSL, ODS, STAN a TOP 09 a tiež v posledných mesiacoch opozičných Pirátov dnes odovzdali sekretariátu predsedu snemovne žiadosť o zvolanie mimoriadnej schôdze práve k Babišovmu konfliktu záujmov. Pod listinu vyzbierali na deväť desiatok podpisov, na zvolanie schôdze je ich potrebných 40. Uskutoční sa vo štvrtok 27. novembra večer.