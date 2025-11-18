Nevodič pod vplyvom drog narazil do dvoch stromov v Novom Meste nad Váhom. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj )
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM - Polícia rieši prípad 35-ročného vodiča bez vodičského oprávnenia, ktorý v Novom Meste nad Váhom pod vplyvom návykovej látky narazil do dvoch stromov. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Vodič sa v sobotu (15. 11.) ráno dostatočne nevenoval vedeniu vozidla, prešiel do protismeru a narazil do stromu. Po náraze sa vozidlo odrazilo a zasiahlo ďalší strom.
„Vodič utrpel viaceré zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice. Z dôvodu jeho zdravotného stavu nebolo možné vykonať dychovú skúšku, následné lekárske vyšetrenie preukázalo prítomnosť metamfetamínu a amfetamínu v jeho organizme,“ informuje polícia. Polícia momentálne vykonáva procesné úkony potrebné na objasnenie nehody.