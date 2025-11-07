Fico mal rečniť na škole v Poprade: Na chodník pred vstupom niekto napísal hanlivé nápisy! REAKCIA premiéra

POPRAD - Premiér Robert Fico mal dnes na Spojenej škole Dominika Tatarku v Poprade rečniť pred študentmi o geopolitike. Debata sa však skončila skôr, ako sa začala. Ráno sa na chodníku pred školou objavili hanlivé nápisy, smerované na predsedu vlády.
"Fico je zradca" a "Ako chutí Putinov k...". Takéto nápisy dnes "zdobili" chodník pred vstupom na popradskú školu. Upozornil na to portál Aktuality. Na Ficovu prednášku na škole upozornil ešte vo štvrtok predseda mimoparlamentných Demokratov Jaroslav Naď s tým, že nie všetkým rodičom sa kroky vedenia školy páčia. Niektorí dokonca mali zvažovať, že svoje deti z piatkového vyučovania ospravedlnia.
Dnes ráno sa už na chodníku pred školou objavil spomínaný nápis. Na mieste bola aj polícia a časť chodníka bola vyčistená. Malo ísť o nápis: "Ako chutí Putinov k...". Na druhý nápis, ktorý znel "Fico je zradca", položila škola koberec.
Prednáška premiéra bola nakoniec zrušená. Fico mal však v Poprade aj ďalší program - návštevu miestnej nemocnice. Po jej absolvovaní na tlačovom brífingu uviedol, že o nápisoch pred školou nič nevedel a riaditeľke volal ešte ráno, aby jej oznámil, že sa program mení. "Do Popradu na toto gymnázium nepochybne v krátkom čase prídem," avizoval. Na to, že časť rodičov a študentov s takouto diskusiou nesúhlasí uviedol, že máme demokraciu a ľudia majú rôzne názory.