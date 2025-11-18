Odstrašujúce AUTENTICKÉ zábery z nehody: VIDEO Auto dostalo šmyk a skončilo na streche!

NITRA - V Nitrianskom kraji sa počas jediného dňa odohrali štyri dopravné nehody so zraneniami. Polícia zverejnila autentické zábery jednej z nich, aby upozornila, ako rýchlo môže nepozornosť či zradné zimné podmienky vyústiť do vážneho nešťastia.
Polícia sa rozhodla zverejniť video z jednej z nehôd zachytenej priemyselnou kamerou, aby motoristom pripomenula, že v zimných mesiacoch stačí k havárii len zlomok sekundy. Auto skončilo po šmyku v obci v zlomku sekundy na streche.
Polícia v tejto súvislosti upozorňuje, že krátke dni, šmykľavé či zamrznuté vozovky, mrholenie, sneženie a často aj nedostatočne viditeľní chodci či cyklisti vytvárajú mimoriadne rizikové prostredie. Vodiči sa podľa polície často spoliehajú na rutinu, no podmienky na cestách sa môžu zmeniť z minúty na minútu.
Polícia preto vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky, aby nepreceňovali svoje schopnosti a jazdili opatrne. „Zle sa stane hneď,“ pripomínajú s apelom, aby vodiči nepodceňovali jazdu v zimnom období a mysleli na svoju bezpečnosť aj bezpečnosť ostatných.