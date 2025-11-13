Nehoda troch áut v Košiciach! Zranenia utrpelo viacero ľudí

KOŠICE - Pri stredajšej (12. 11.) večernej zrážke troch osobných áut na Sečovskej ceste v Košiciach utrpelo zranenia viacero ľudí. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. Košická krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Podľa doteraz zistených informácií vodič Audi A3 pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a stavu vozovky. Po tom, čo dostal šmyk, prešiel do protismeru a narazil do protiidúcej Dacie Logan. „Po náraze vozidlá vytvorili náhlu prekážku, do ktorej následne narazilo ďalšie vozidlo - Mercedes Benz,“ uvádza polícia.
Na mieste bolo šesť ľudí
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti uvádza, že na mieste bolo šesť ľudí, pričom jedna osoba bola zakliesnená vo vozidle a museli ju vyslobodzovať. Vodič Audi A3 podľa polície utrpel zranenia s predpokladanou dĺžkou liečenia nad sedem dní a spolujazdec ľahšie zranenia s predpokladanou dĺžkou liečenia do 14 dní. „Vodič Dacie Logan a jeho dvaja spolujazdci utrpeli zranenia s predpokladanou dĺžkou liečenia do 42 dní,“ spresnila s tým, že dychové skúšky boli u všetkých troch vodičov negatívne.