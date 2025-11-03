AKTUÁLNE Vážna nehoda na Donovaloch: Cesta je uzavretá, zasahujú všetky záchranné zložky

DONOVALY - Dnešné ráno na slovenských cestách sprevádza viacero dopravných nehôd. K jednej vážnej došlo aj na ceste I/59 na Donovaloch, ktorá je aktuálne úplne uzavretá. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky a dopravu riadia policajti.
Na ceste prvej triedy I/59 došlo v pondelok dopoludnia k vážnej dopravnej nehode. Polícia informovala, že úsek je v dôsledku kolízie aktuálne uzavretý v oboch smeroch. „Na mieste práve zasahujú všetky záchranné zložky, dopravu riadi polícia,“ uviedla Polícia na sociálnej sieti.
K dopravnej nehode došlo v klesaní z Donovál smerom do Liptovskej Osady. Na mieste sa zrazil kamión s dodávkou. „Na mieste je spustené svetelné dopravné značenie. Na odstránení následkov nehody sa pracuje,“ uviedla na sociálnej sieti Banskobystrická regionálna správa ciest.Policajti vyzývajú vodičov, aby sa úseku dočasne vyhli a rešpektovali pokyny hliadok.